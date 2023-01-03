馮允謙拍個唱海報被「困」 盼紅館開騷半空飛天唱歌 (20:18)

馮允謙拍演唱會海報時，雖然被大紙板「困」住，他只可以露出頭部和一雙手，動彈不得，但心情大好。（大會提供）

「唱作王子」馮允謙（Jay）日前在新碟《LOVE & LOSS》發布會上透露「三月紅館見」，即掀起Fans騷動，就連他在加拿大的家人，準備機票返港捧場，演唱會海報終於曝光，正式宣布Jay Fung首個紅館個唱《JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023》，將於3月25至26日舉行，票價HK$880、HK$580和HK$380，1月12日起信用卡優先訂票。

演唱會海報色彩繽紛，Jay Fung吹著吹波糖，頸上掛著POP字樣的頸鏈，玩味十足。拍攝時，雖然他被一張大紙板「困」住，紙板有3個窿，他只可以露出頭部和一雙手，動彈不得，但心情大好，風騷擺甫士表情多多。期間因為雙手剛好觸不到頭部，鼻痕痕時嗌救命，非常搞笑。

終於如願踏上紅館開個唱，Jay Fung拍海報時，笑到見牙唔見眼，他說：「好開心，等咗11年，我終於喺紅館開演唱會啦！點解演唱會名叫『JAYPOP』？其實我寫咗咁多Pop songs畀自己同埋人哋，我都好想喺自己嘅演唱會，分享我Jay嘅心中嘅Pop songs。今次演唱會海報用咗好多顏色，透過唔同色彩，畀大家見到不同嘅我，希望大家同我一樣，咁期待呢個演唱會。」

除了唱歌表演，Jay Fung透露還有一個大膽的願望，他說：「我睇過其他歌手紅館演唱會，會吊威也飛嚟飛去，好開心，雖然我有少少畏高，但咁難得喺紅館開騷，好想挑戰自己，唔知今次有無機會？」

（即時娛樂）