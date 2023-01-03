輕‧功｜跟韋家雄戀情告急 楊卓娜青筋暴現 爆Seed嗌分手 (20:38)

無綫劇《輕．功》踏入結局周，劇情愈趨肉緊。劇情講到何索（龔慈恩飾）疑再次出賣志威（韋家雄飾），拿了《新輕功》劇本北上推銷，激到編劇錦賢（歐瑞偉飾）暈倒入院，其間元植（鄭俊弘Fred飾）陪伴在側。錦賢昏迷前曾叫了元植一聲「乖仔」，加上醒來後又指元植媽媽曾報夢叫他好好照顧元植，令元植誤會錦賢就是其親生父親。

後來醫生指錦賢突發性肝炎，急需做肝臟移植手術，元植即嚷着要抽血檢查，是否適合捐肝，惟出來結果顯示，兩人不可能是父子關係，大感失望的元植遂向師傅十一（黎耀祥飾）哭訴：「好想錦賢叔係我爸爸，點解我唔可以有個好爸爸，如果錦賢係我爸爸，媽媽就唔使一個人養我唔使咁辛苦，佢就可能唔使咁早死。」Fred於這場近3分鐘的喊戲，演繹得甚有感染力，現實中的Fred與生父也是自小沒聯絡，長大後雖然Fred曾主動聯絡上生父，也有過數面之緣，可惜最終仍是失去聯絡。

Fred受訪時透露該場喊戲於早上6六點拍攝，當時台前幕後均準備收廠，所以讓他感到很大壓力，幸好在祥哥和導演幫助下，最終拍了兩Take便完工，Fred說：「拍之前冇乜點同祥哥傾偈，因為想盡力投入個角色同培養情緒，拍完之後祥哥有分享番佢拍喊戲嘅經歷畀我聽，好多謝佢。」講到現實中與角色經歷相似，Fred坦言有以親身經歷代入角色。

另邊廂，韋家雄、楊卓娜這對CP則戀情告急！經過鑑定後，發現只有志威適合捐肝給錦賢，令到原本打算拍完《新輕功》後便跟女友嘉嘉（楊卓娜飾）移民的志威大感困擾，兼不知如何向嘉嘉交代。之後志威終鼓起勇氣坦白，但嘉嘉聞言後表現激動，並謂最令她失望的是，志威事前沒有找她商量，嘉嘉爆喊說：「你究竟有冇當我係你女朋友，有冇諗過要尊重我架？！」最終嘉嘉更狠下心提出分手。

楊卓娜拍這場分手戲表現投入，更激動得青筋暴現。她受訪時透露該場戲一Take過完成，並笑言最驚跟家雄拍感情戲：「我每次見到佢淨係想笑，我好驚喊唔出，因Roll機前一分鐘，都仲係不停咁笑，佢成日都講埋啲唔三唔四嘅嘢，就算佢冇講我都覺得佢係講緊。」

提到與韋家雄繼《大醬園》後再演情侶，楊卓娜指默契十足：「同家雄合作好開心，每次都有好多火花，一埋位就已經撻得着。其實我一入行已經識得佢，所以對大家都好有信心。」

（即時娛樂）