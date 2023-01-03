有種好男人｜吳偉豪唔叻冧女自爆愛黐媽咪 李佳芯「女神日常」仙氣畫面放題 (21:53)

吳偉豪自爆現實生活中不太懂冧女，劇中他的媽咪Ali仙氣十足，觀眾睇到心心眼。（大會提供）

無綫劇《有種好男人》昨（2日）晚一集，講述城中富豪蔣定天（張國強KK飾）之子蔣卓霆（林正峰飾），與游子澄Charlie（李佳芯Ali飾）兒子苗成林Woody（吳偉豪Ricco飾），被揭發秘密從英國回港後，二人暗中進行復仇大計。

正當Woody與卓霆在大宅外埋伏，不知就裏的Charlie致電囝囝要求視訊通話，Woody以連篇大話推搪並轉移話題；兩母子感情深厚，「前世情人」Woody更Sweet爆以「游游」稱呼媽咪，又搞笑叮囑媽咪要「檢點啲」別「亂咁搞大個肚」。

劇中吳偉豪口花花冧媽咪Ali，現實中是否也好識冧女仔？Ricco笑言只是劇本寫得好：「好彩Flirt嗰啲唔使我諗，因為我把口真係唔叻冧女仔，反而私下對媽咪更黐身，同埋識逗媽咪開心。我哋關係好似朋友咁，溝通上基本尊敬一定有，但可能屋企多人，所以大家都好Easy-going（隨和）。」平日會否管束媽咪？他笑謂：「一時時啦，但主要都係媽咪管住晒我囉。」

本集另一焦點，是楊日正（馬德鐘飾）向姑姐楊飛雲（陳自瑤Yoyo飾）前度郎子偉（姚亦澧飾）討債，豈料日正喝下對方落了迷暈藥的酒，昏倒並滾至坡下岸邊。跟日正約好見面的Charlie察覺有異樣，隨即回公司追查對方GPS定位，成功救回日正；日正在朦朧間看到Charlie一臉擔心，開始有所心動。

今集還加插了不少「女神日常」片段，包括Charlie海棠春睡甫士、牀上伸懶腰、睡衣Look煮早餐等，網民睇見均大讚Ali「仙氣」十足。

談到繼《跳躍生命線》後跟Ali再合作，對手戲多之餘還不乏甜蜜場口，馬德鐘坦言新鮮感倍增：「我哋用好多時間去傾啲情節點處理，其中喺茶水間一幕浪漫親熱戲，都用咗頗長時間去傾同拍，希望攞到劇本嘅感覺，令觀眾感受到我嘅矛盾心情。」至於私下是否「浪漫派」？他認為兩公婆一起過平凡生活才是最浪漫：「我覺得同太太一齊行超級市場、做家務、為日常生活打點，已經係好浪漫嘅事。」

（即時娛樂）