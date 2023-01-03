頭腦共助｜孖車太鉉放笑彈 鄭容和演富三代腦科天才 (20:50)

「黃Viu煲劇平台」於昨天（2日）起，逢星期一、二播出由《與神同行》車太鉉與《大發不動產》鄭容和攜手主演的刑偵喜劇《頭腦共助》。

由鄭容和、車太鉉、郭善英和芮智媛等合演的《頭腦共助》，講述兩個無法忍受彼此的男人——擁有「非凡大腦」的天才神經科學家申河路（鄭容和飾），與吊兒郎當但個性善良的刑警金明世（車太鉉飾），為解決各種有關罕見腦部疾病案件，在互相折磨中展開特別合作的故事。

繼2013年電視劇《未來的選擇》後，鄭容和再度飾演「金湯匙」角色，今次他在新劇化身富三代醫院繼承人「申河路」，除了一出生便擁有花不完的財產，同時也集帥氣、人氣與智慧於一身的神經科學家，不過看似完美的申河路卻缺乏人情味，與擁有「無私大腦」、奉行利他主義的刑警金明世（車太鉉飾）相遇後，不時產生相生相殺的火花。

近年鄭容和愛上健身，爆肌身材也不時登熱搜，不過為突顯角色強大氣場，他在開拍前要減重特訓：「申河路是非常敏感角色，所以比平時減輕體重，為了突出外在敏感而努力。」不少網民認為他的西裝造型相當加分；他亦指出《頭》有別於一般搜查韓劇：「能夠將腦科學拍成通俗易懂的電視劇，這還是第一次；《頭腦共助》的故事很好，也充滿有趣素材，希望大家可以多多關注和喜愛。」

（即時娛樂）