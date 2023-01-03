COLLAR 1周年出新歌 蘇芷晴歸隊網民Like爆打氣 (22:48)

So Ching（右圖）歸隊，暫停了近半年的COLLAR社交平台終於更新，發布有關一周年的消息，（左圖）隊長Gao更分享了她們的「牀照」。（網上圖片 /視頻截圖/明報製圖）

女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）歸隊於元旦舉行的《叱咤樂壇頒獎禮》跟隊友再踏舞台，投入演出狀態受稱讚，隨後她亦接受簡短訪問說出過去5個多月照顧男友李啟言（Mo）的情況，男友支持下她會全面復工。終於掃除外界一直傳So Ching會退團的疑慮，暫停了半年的COLLAR社交平台，今日終於更新。1月12日是COLLAR出道一周年，社交網上載8人的大頭視頻，寫道：「The Bright Side Jan 12 |1st Anniversary Coming soon #TheBrightSide #ComingSoon #Staytuned #COLLAR」粉絲留言期待她們的新歌，以So Ching的短片最多人Like與留言，短短2小時已有6萬個Like，更多留言為她打氣。

隊長Gao昨日也分享一張在《叱咤樂壇頒獎禮》後的COLLAR「牀照」，8人擠咗牀上並高舉叱咤獎座展笑臉。Gao多謝大會頒獎給她們，寫道：「 手上接過獎嘅一刻真係別具意思，腦海入面即刻浮現好多呢一年以來嘅點滴... ...無諗過內心會咁激動，有少少控制唔到自己，明明係期待已久嘅8人OFF/ON 舞台，但自己嘅表現好差... 對唔住。多謝企起身為蘇芷晴歡呼打氣嘅所有人，個一刻心裡OS 『好好看著她吧！』我們最叻最堅強嘅女人，真係好有型！要多謝嘅都係台上多謝晒，要講嘅都係台上講晒了，未來嘅日子請繼續多多指教。大家好，我哋係COLLAR！」

（即時娛樂）