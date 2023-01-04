顧嘉煇逝世｜鄭少秋嘆樂壇一大損失︰好敬佩懷念您 (15:40)

殿堂級音樂人顧嘉煇（煇哥）昨天（1月3日）在加拿大離世，享年92歲。煇哥生前為推動香港樂壇不遺餘力，創作出無數經典電視劇主題曲。曾唱過煇哥不少作品的鄭少秋（秋官）接受《明報》訪問時說︰「煇哥的離去肯定是樂壇一大損失，他無數的作品受到大眾歡迎。相信每位唱過其作品的歌手，都有歌曲是為自己度身訂做的感覺，因為煇哥的作品會突出你的優點，這也是歌曲受歡迎的主要因素。最難得是他各種類型的歌曲也受歡迎，我最有幸能夠唱到他為我寫的《倚天屠龍記》、《陸小鳳》、《輪流轉》等。煇哥，我們都好敬佩您，好懷念您﹗」

汪明荃接受《明報》電話訪問時說︰「顧嘉煇數十年來對香港流行樂壇作出很大貢獻，聽到他離世感到很突然和惋惜。顧嘉煇好好人，我們在1960年代認識，之後在《歡樂今宵》常合作。1970、1980年代電視、樂壇興旺，卡拉OK興起，顧嘉煇創作很多經典作品，與黃霑是最佳拍擋。卡拉OK內，很多人唱他們的作品。香港樂壇蓬勃，他們功不可沒。那時我唱的很多電視劇歌曲，都是顧嘉煇的作品。我很鍾意《萬水千山總是情》、《京華春夢》、《勇敢的中國人》等歌曲。顧嘉煇很有才華，很清楚每位歌手的風格，創作合適他們的歌曲。他處事好嚴謹，寫好歌曲後，會交給歌手先進行練習才入錄音室，培育好多歌手，很多謝他。」

葉振棠說︰「今天一早聽到煇哥離世的消息，非常非常不開心﹗當年煇哥寫了很多靚作品給我們一班歌手唱，而這些作品到今天已成為經典金曲。非常感謝煇哥﹗希望煇哥的家人節哀順變﹗」

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（即時娛樂）