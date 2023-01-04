COLLAR出道1周年推出新歌 Marf期待慶祝活動有驚喜 (16:29)

COLLAR下周四（12日）成軍一周年，成員邱彥筒（Marf）和蘇雅琳（Ivy）今日出席品牌活動時，Marf表示慶祝活動已準備得如火如荼，但公司想給她們驚喜，因此她們知道的內容很少，非常期待，她同時預告當日COLLAR會推出新歌。Marf表示COLLAR新一年會再次活躍起來，將參與不同的活動和表演，由於個別成員要拍劇或練舞，所以會實行「分隊制」，以不同的成員配搭見人。

蘇芷晴（So Ching）於《叱咤頒獎禮》當晚歸隊，COLLAR全員重踏舞台令不少粉絲感動流淚，Marf說︰「我們表演前沒特別想太多，因太久沒一起上台及首次沒戴耳機演出很緊張。知道大家的反應後很開心，多謝大家支持﹗」Ivy說︰「當時見到台下很多前輩和粉絲為我們打氣，很感動﹗（不少網民讚COLLAR演出有進步。）這次演出對COLLAR意義重大，我們事前非常認真準備。」許軼（Day）當晚身體不適提早離場，Marf和Ivy透露Day已沒有事︰「她當晚活動後在車上已想吃炸物，又在酒店房等我們。我們將獎座帶去酒店找她拍照，因此才會有那張『牀照』。」

說到新年願望，Marf希望平穩、順利和平安，大家都做到想做的事；Ivy So則希望大家都平安、幸福。她們透露COLLAR新一年會按各人長處拍劇或拍攝綜藝節目，希望原定去年舉行的演唱會能早日復辦。

（即時娛樂）