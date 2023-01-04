輕‧功｜朱敏瀚與BB小演員拍戲 由挫敗感十足變冧爆奶爸 (17:18)

無綫劇集《輕‧功》昨晚一集講述被觀眾鬧爆是「絕世港女」的Chloe（簡淑兒飾）再度現身，並帶上剛出生的BB約阿風（朱敏瀚飾）見面。阿風問Chloe手上為何綁着繃帶，Chloe口震震指老公（周志康飾）發現BB不是其親生骨肉，更因此下令要離婚。阿風聞言一臉愕然問自己是否BB的爸爸，Chloe默默點頭，流淚自爆因患產後抑鬱症曾割脈自殺，並說想離開香港散心。阿風覺得Chloe十分可憐，主動提出照顧BB。

鏡頭一轉，Chloe媽媽（韓馬利飾）原來一直在餐廳外的車上等候。她對Chloe說︰「都估到個傻仔會要個BB㗎喇，賣仔勿摸頭，諗吓將來日子點過仲好啦！」Chloe爆喊看着阿風抱BB離開。阿風帶BB回家後，嵐嵐（蔣祖曼飾）覺得阿風再被Chloe欺騙，要求阿風與BB驗DNA，惟阿風一意孤行要湊大BB。十一（黎耀祥飾）十分擔心阿風的前景，考慮復出參演《新輕功》，努力掙錢幫補阿風。

朱敏瀚雖然非首次與BB合作演戲，但剛開始拍攝時仍雞手鴨腳。他說︰「今次係同BB最多戲分嘅一次，為求真實感，基本上每一場都係用真B去拍。記得第一日拍嘅時候抱親佢都喊，但朱晨麗抱佢又冇嘢，令我好有挫敗感。後來研究到有個瞓覺姿勢會令呢個BB舒服啲，之後就愈拍愈順利，對住BB都愈嚟愈冧，覺得自己好似奶爸咁。呢個BB喺《回歸光影頌：我的驕傲》入面係做我嘅BB版，佢好似出世就係為咗拍嘢咁，好識得乜時候笑乜時候喊，我都同BB媽咪留咗聯絡，等BB大個啲可以再見面。」首次演爸爸的他被問到可嚮往做爸爸時說︰「對住呢個BB係增強咗我生B呢個諗法，因為望住BB真係會好冧，有唔介意乜都畀晒佢嘅感覺。」

（即時娛樂）