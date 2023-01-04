顧嘉煇逝世｜蘇永康讚煇哥創作一個好時代 Wyman：作品是香港人寶藏 (16:51)

殿堂級音樂人顧嘉煇（煇哥）昨天（1月3日）在加拿大離世，享年92歲。不少樂壇後輩在社交網紛紛貼相及發文悼念這位音樂巨匠。蘇永康在Instagram貼出和煇哥合照，他寫道：「60年代尾父親與你在灣仔六國飯店仙掌夜總會夾band，爸爸說所有華人樂手只會拼了命的練習，希望自己演奏水平可以好過菲律賓人，而輝（煇）哥你已經專注創作﹗那時代香港音樂幾乎沒有創作，你還創作了一個時代，那是一個好時代...輝（煇）哥感謝您RIP﹗」

著名填詞人黃偉文（Wyman）亦在Ig貼出和煇哥合照，Wyman寫道：「雖然只有合照的緣份，沒有合作的緣份。

但我嗰日真係有把握機會現兜兜咁親口同佢講過：『煇哥，我覺得你好勁呀，旋律好聽就唔在講啦，style仲咁多款，而且款款都做得咁有型。多謝你呀。請問你介唔介意同我影張相呀？』我一『輪』咀咁五秒鐘內講完，因為怕阻住佢寶貴嘅時間。（好明顯喺旁邊度好Script，兼練過吓先夠膽走埋去。）走好，偶像。你的作品是香港人的寶藏，廣東歌聖山上的標誌石。

#舉個例 #民初劇萬水千山總是情嘅主題曲居然係CountryMusic又居然全無違和感你話勁唔勁 #ThinkOutsideTheBox而又夠膽係八十年代初嘅主流保守電視台做呢件未必有人識欣賞嘅事先至真係勁」。

林敏驄在facebook當年煇哥頒獎給他的剪報，當年阿驄在一個樂壇頒獎禮，憑《愛在深秋》膺最佳填詞獎，當年由阿驄在煇哥手中接獎，他寫道：「輝（煇）哥...RIP﹗」

杜汶澤在社交網發文悼念煇哥，並引用由煇哥作曲﹑黃霑作詞及羅文主唱的《家變》，他寫道：「香港曾經有一個年代，幾乎所有歌都是由一個人作的。音樂大師！RIP！」

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（即時娛樂）