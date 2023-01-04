顧嘉煇逝世｜煇哥跟好拍檔黃霑心有靈犀：我哋從冇拗撬過 (17:44)

兩位樂壇巨匠黃霑（霑叔）和顧嘉煇（煇哥）先後離世，不少網民感嘆一個時代終結。霑叔於2004年11月因肺癌離世，終年63歲，當年霑叔的好友和後輩，以及逾萬民市民參加其追思會，當年煇哥亦有上台致悼詞。

當年霑叔的追思會，寡言的煇哥稱霑叔的離世，對他來說是沉重打擊：「我本來已經係好唔識講嘢，但今日（追思會）腦海中有佢無數片段，我更加唔知由邊度講起，黃霑個人唔使我多講，大家都知道佢係真誠﹑好學﹑樂觀﹑豁達，我嘅年紀比佢大，但對我嚟講今次係失去一個老師，同埋一個親人。」

煇哥又指跟霑叔心有靈犀：「人同人之間嘅緣分，有時真係好奇妙，我同黃霑唔係時時見面，但我哋心有靈犀，有時人哋要講十句話，我哋一句（話）已經好清楚知道對方想要乜嘢，我同佢從來冇拗撬過，好似有人話，黃霑係唔鍾意人哋改佢嘅歌詞嘅，但有時我發覺佢啲歌詞，如果同個音調唔係好協調，佢都好樂意去改，我同佢真係好合拍嘅拍檔，佢有時亦都會話我嘅旋律，呢句好似太熟喎，我都會好虛心接受。」

煇哥表示一對好拍檔的建立，在於信任及尊重：「咁先可以互補不足，創出優秀作品，更加難得我同佢對音樂睇法好一致，𠵱家佢走咗，我冇咗一個咁好拍檔，真係一個不可言喻嘅損失。」

煇哥盛讚霑叔為人熱情﹑真情流露﹑人格高尚﹑愛才但不妒才﹑喜歡讚人﹑自信謙厚，懷有赤子之心：「我哋喺音樂上交流，佢從來都係知無不言，言無不盡，我哋傾偈互相啟發好多靈感，𠵱家我唔知道要感謝上天，賜一個咁好拍檔畀我咁多年，抑或要怪責上天，點解呢一刻要拆散我哋呢？霑哥我知道你喺天堂﹐一定玩得好開心，上天要收番你，一定有佢哋意思，可能𠵱家天堂係悶啲，佢哋需要你嘅笑聲。」

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（即時娛樂）