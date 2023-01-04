顧嘉煇逝世｜無綫播特備節目悼音樂大師 劉德華讚煇哥屬香港樂壇瑰寶 (17:56)

黃淑儀表示和煇哥在7、80年代，在無綫已認識，但沒有合作過，在煇哥退休移居溫哥華，他們才時常見面。（資料圖片）

殿堂級音樂人顧嘉煇昨天（1月3日）在加拿大離世，享年92歲。無綫電視除了發聲明致哀外，為悼念煇哥，無綫今晚（4日）10點半於翡翠台播出特備節目《忘不了的殿堂音樂大師 顧嘉煇先生》，邀得多位樂壇音樂人亮相，分享與煇哥合作的點滴。

節目主持由區瑞強、朱凱婷擔任，出席嘉賓包括：杜自持、徐日勤、鄭國江、李龍基，暢談與煇哥合作點滴。節目並以電話訪問多位曾與煇哥合作過的歌手包括徐小鳳、葉麗儀、張德蘭、仙杜拉、陳潔靈、雷安娜、葉振棠等，暢談當年軼事。

另外，劉德華對煇哥離世感不捨，他說：「顧嘉煇先生是香港偉大音樂家，對於他的離開，我們心感不捨，顧博士屬香港樂壇瑰寶，他的作品膾炙人口，絕對能夠代表香港樂壇黃金年代，他的歌曲作品是留給我們最好禮物，願他在天國安息，他筆下的美妙快樂的歌曲，就像天使一樣，一直留在我們心中。」

黃淑儀（Gigi姐）對煇哥離世深感可惜，她說：「今日凌晨收到溫哥華朋友傳來信息，得知煇哥離開了，好唔捨得、好唔開心。在溫哥華有個藝術家聯會，每逢星期三都有聚會，疫情前，煇哥都有出席。我和煇哥在7、80年代在無綫已認識，但沒有合作過，在煇哥退休移居溫哥華，我們才時常見面，因為我和煇哥住得很近，相隔兩條街，彼此是鄰居和朋友，有時間就會開派對相聚。 」

Gigi姐指煇哥精神一直很好，對上一次見面已是兩年前的事，她說﹕「當時佢冇事，我幾個月前離開溫哥華，佢都冇事。好可惜，煇哥是偉大天才音樂家，佢嘅歌家傳戶曉，私底下，是個好好先生，常常笑咪咪，說話好細聲，佢喺畫畫方面都好叻，畫好多油畫。」

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（即時娛樂）