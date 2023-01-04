陳奕迅為餘下7場騷護聲 安歌後未再應觀眾要求登場 (18:17)

陳奕迅（Eason）日前宣布紅館演唱會加開10及11日兩場，門票明早（5日）10時公開發售。Eason前晚在第19場演唱會上聽見有觀眾多謝他加場時說︰「其實都險險哋，所以你哋唔好仲要我唱夜啲，係唔係想我瘦到剩番90磅？我係唔會唱夜啲﹗」他昨晚笑言完成27場紅館騷後會開始巡迴︰「不如由紅磡巡去元朗，再巡去荃灣大會堂、北角新光，又再轉番去葵青囉﹗哈哈哈，有得做梗係做，仲可以去美加、澳紐、台灣、馬來西亞，新加坡。不過，依家真係唔知世界變成點。我冇所謂，做細啲囉，我能屈能伸，總之疫情快啲走，依家咁多變種，聽講話好勁，大家都小心啲，我更要小心喇﹗」Eason問台下觀眾可曾染疫，不少人也舉手。

有現場觀眾點唱《浮誇》，Eason卻聽錯是《浮沙》︰「吓？我冇首歌叫《浮沙》﹗《流沙》？陶喆有﹗」他隨即清唱了幾句《流沙》，大讚陶喆是非常出色的音樂人。Eason表示其《幸災樂禍》就是陶喆寫的歌，惜網上播放率不高，沒太多人知道這首歌。安歌時，他透露會獻唱一首從未在現場唱過的歌《老細我撇先》，要求觀眾與他一齊合唱當中兩句歌詞。完騷後，觀眾要求安歌不肯離去，惟Eason一如他所說，因仍有7場騷，所以「唔會唱夜啲」，未有再現身舞台。

這兩晚捧場的圈中人有周潤發太太陳薈蓮、Serrini、柳應廷（Jer）、衛蘭、連詩雅、陳家樂、COLLAR成員芯駖及王家晴等

（即時娛樂）