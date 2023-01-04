周興哲2月紅館開騷 預告曬肌 明年娶妻 向「三金」進發 (19:31)

周興哲被問到何時與未婚妻趙岱新結婚？他說：「今年比較忙，暫時未有時間，結婚應該是明年吧！有好消息會通知大家。」（林蘊兒攝）

台灣歌手周興哲（Eric）相隔5年再來港開騷，將於2月25日假紅館舉行《周興哲Odyssey~旅程巡迴演唱會》香港站。今天（4日）Eric現身記者會，他表示掛念香港樂迷外，即場獻唱早前榮獲第59屆金馬獎的「最佳原創電影歌曲」《想知道你在想什麼》。此行來港宣傳，Eric表示正接受教練收身特訓，但又想歎地道美食，寧願之後才再努力減磅。

Eric透露因巡迴演唱會每個站都是四面台設計，屆時在紅館會周圍走，照顧不同座位粉絲；至於舞台機關裝置，亦因應場地而有所調整。他預告演唱會內容豐富：「因為紅館有些限制，可能比其他地方較為複雜和嚴格，我們會調整。2018年後，陸續推出了快歌，到時會跳好多舞，又安排播放類似電影MV畫面配合。我更會唱不同類型風格的歌，舞台服裝亦好靚，當然也會脫衣騷肌。」他形容演唱會元素包羅萬有，所以有療癒作用，可幫助大家減壓。

繼香港站後，Eric將會到馬來西亞及美國等地巡唱，然後稍作休息，便為新戲開工。他自爆繼《我吃了那男孩一整年的早餐》後再做男主角，希望有機會再奪獎，努力向「三金（金馬、金曲、金鐘）」目標進發。問到何時與未婚妻趙岱新結婚？他說：「今年比較忙，暫時未有時間，結婚應該是明年吧！有好消息會通知大家。」

（即時娛樂）