回家｜黎耀祥吳瑞庭20年冇見 驚喜重逢 神還原昔日合照 (22:02)

黃金寶笑指小時候十分奀皮，更是為食仔一名，除了最愛煎紅腸送飯，更曾想過向經常光顧的茶餐廳老闆拜師學廚。（大會提供）

黎耀祥重返近40年前的成長地—順利邨，探望在該處住足近40年的鄰居之餘，並四處找尋昔日店舖老闆好友、店員及老街坊足跡。（大會提供）

無綫節目《回家》本周嘉賓為視帝黎耀祥，明晚（5日）播出的一集《回家》中，他將重返近40年前的成長地—順利邨，探望在該處住足近40年的鄰居之餘，並四處找尋昔日店舖老闆好友、店員及老街坊足跡。

談到當年屋邨生活，黎耀祥甚是回味，尤其是六點半新聞報道的前奏音樂，更是屋邨左鄰右里開飯的提示聲音：「嗰時大家唔使睇鐘，一聽到TVB新聞報道之前嗰個音樂，你就知係6點半，大家就會開始食飯。」

黎耀祥指屋邨井字型設計，家家戶戶飯香四處飄溢，以港式香味緊扣港式人情味：「就算冇乜接觸人，仍然感覺到好有人情味。你唔使約定㗎，原來大家都喺度做緊同一樣嘢。」黎耀祥表示這次回家，讓他感覺到上一代之前在邨內建立的人際關係及感情得以延續，他感觸說：「屋邨嘅故事，亦係人與人之間嘅故事，都係一種傳承。我媽媽雖然走咗，但佢好多老朋友仲健在，我感覺到媽媽嘅感情，依然留喺順利邨。」

黎耀祥難得重遊舊地，帶領新一屆藝訓班學員們，與看著自己長大的丁醫生，義務為年長街坊測量健康指數；黎耀祥不斷說笑替街坊舒緩緊張情緒，還到小時候經常光顧士多買飲品派街坊，旋即掀起Selfie及集郵熱。

製作組亦炮製驚喜，找來黎耀祥昔日藝訓班好友兼舊街坊吳瑞庭，為他煮麵兼話當年；2人已有20年沒聯絡，久別重逢依然雞啄唔斷，黎耀祥忽然興起與吳瑞庭神還原昔日拍下珍貴合照，他笑言：「睇下，都仲係咁靚仔（指吳瑞庭）！注定你係偶像派，我係實力派啦。」

後晚（6日）播出的第四集嘉賓，是瀝源邨長大的香港單車代表隊運動員黃金寶，近年致力推廣單車承傳的黃金寶，畢業後仍經常抽空出入小學時的母校，出錢出力為單車界培育新血，成立獎助學金之餘，更曾籌款幫學弟學妹一圓到美國比賽的夢想。

黃金寶笑指小時候十分奀皮，更是為食仔一名，除了最愛煎紅腸送飯，更曾想過向經常光顧的茶餐廳老闆B哥拜師學廚。

（即時娛樂）