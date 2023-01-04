向海嵐孖黃嘉雯周奕瑋主持《超級毛特兒大賽》 (22:25)

J2推出全新類別真人騷，並集合行天橋﹑問答環節﹑才藝表演及水著競技等，但參與主角不是人類，而是毛孩界代表：狗狗。堪稱香港電視史上首個選美真狗show、被視為狗狗版《全美超級模特兒新秀大賽》的《超級毛特兒大賽》，所有參賽狗狗與主人共同經歷最獨特、最Bling Bling兼最嘈吵的選拔賽，主人與狗狗將接受不同類別Model級考驗，爭奪史無前例首個「超級毛特兒」殊榮。

製作組還請來寵物界星級團隊，包括馴犬師、攝影師、美容師、服裝造型、Doga（狗瑜伽）及營養師等，全方位釋放參賽狗狗的潛藏星味；主持陣容方面亦是愛狗之人，包括J2er黃嘉雯（Carmaney）、周奕瑋Jarvis，以及1998年港姐冠軍向海嵐。

向海嵐首度登陸J2擔任主持，更是她第一個真「人」騷節目主持工作，問到是什麼吸引她大膽新嘗試時，她笑謂：「之前港姐都有拍過類似真人騷嘅節目，但係嗰次唔係做主持，但我全程都做得好投入，係好難忘拍攝經驗。今次知道J2會搞個咁特別嘅真狗騷，講真自己都心郁郁想參加，不過後來尾製作組話，之所以邀請我做主持，係因為希望我喺選美比賽經驗，可以令呢個節目出現更好睇嘅火花，仲話個節目好多選美元素，好啱我，所以我就一口應承咗喇。」

向海嵐曾養過松鼠狗，亦當過貓奴，近年則養了一隻名為Chloe的貴婦狗。由於向海嵐每天跟Chloe一起生活，令愛犬變得黐身，向海嵐稍為轉身便會狂吠，更會爭寵兼呷乾醋，足證向海嵐平時是何等寵愛狗狗。

（即時娛樂）