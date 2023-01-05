顧嘉煇逝世｜徒弟徐日勤杜自持 憶恩師生前點滴 (14:18)

殿堂級音樂人顧嘉煇（煇哥）前天（1月3日）在加拿大離世，享年92歲。煇哥生前有4個徒弟，次序為鍾肇峰、周啟生、徐日勤及杜自持。徐日勤、杜自持昨晚現身無綫特備節目《忘不了的殿堂音樂大師 顧嘉煇先生》，回憶從前與師父的點滴。

徐日勤表示與煇哥沒正式拜師，師徒情由做學師仔幫對方抄譜開始。被問到煇哥是否很嚴格時，他說︰「他當時根本忙到沒時間嚴格，之後又帶我入無綫做樂手，我都是從他的譜中偷師自學，最大得益是學識編曲﹗他沒有架子，我認識他幾十年，亦師亦友，他從未對我大聲過一句。他不但是音樂大師，還是藝術家，寫得一手靚字，工整得像列印出來。」

徐日勤透露煇哥女婿通知他師父死訊，知道煇哥走得很安詳，家人陪伴在側。他說︰「煇嫂捉實煇哥的手，很浪漫。我本來很擔心煇嫂，但跟她通電話後，知道她很平靜，不需要我安慰。」徐日勤表示稍後待知道喪禮日期後，便會飛往加國。

杜自持憶述1982、1983年時曾大膽走上煇哥屋企拜師，第一次被拒，翌年又再試。他說︰「當時徐日勤很忙，煇哥就叫我幫忙，後來我每日也到煇哥屋企或錄音室為電視劇配樂，邊看邊學。煇哥最犀利是寫譜、編曲也不需用琴，所有旋律都在他的腦海，一支筆一張紙便能寫出來。沒想到2023年收到第一個消息就是這個，所有回憶即時湧現腦海。」

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（即時娛樂）