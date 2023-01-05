江𤒹生自爆為追女仔學打籃球 失敗收場不想再提起 (15:34)

江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、郭嘉駿（193）等，昨晚（4日）出席動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》首映禮，吸引數百粉絲到場。4人自言是SLAM DUNK粉絲，從小追看漫畫，也因此愛上打籃球。AK說：「我覺得自己似櫻木花道，大家年少時學打籃球都是為了討女仔歡心！」193透露獲粉絲贈送有錢都未必買到的日本版電影場刊，他會好好珍藏。Stanley難忘小時候與哥哥看完漫畫後，一起衝落街扮赤木剛憲打籃球，長大後購買了不少周邊產品留念。

Stanley受訪時稱小時候買漫畫好貴，他一本20元也花錢買，常因此被母親鬧。AK自言小時候很窮，只能跟朋友夾錢租漫畫看，直至兩年前遇上1比1櫻木花道Figure，才自掏腰包買下來。他透露︰「我開了一個私人玩具倉，入面有幾百個Figure，櫻木花道是最大的一件。」被問到當年是否曾成功靠打籃球追女仔，AK擰擰頭說︰「小時候讀書麻麻，樣子薯嘜，主要靠運動吸引女仔，但...不要提，追不到，我不似陳仔（陳卓賢）打到入港隊。」談到MIRROR將擔任英國DJ兼音樂人Alan Walker的音樂會表演嘉賓，AK說︰「姜濤腳傷未康復，表演什麼暫時保持秘密。」

（即時娛樂）