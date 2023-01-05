鄭欣宜偕馮允謙坐纜車濃霧中開騷︰拍戲都冇呢啲效果 (17:06)

鄭欣宜雖然有點畏高，但被纜車外的景象吸引，完全忘記了害怕。（大會提供）

鄭欣宜（Joyce）、馮允謙（Jay）在全新推出的全景纜車Crystal+及昂坪市集舉行《360°最離地演唱會》，落力獻唱俘虜網民，演唱會將於後晚（7日）於昂坪360 facebook專頁播出。拍攝當日，兩人無懼寒冷天氣及濃霧影響，在現場演唱多首歌曲。他們在車廂獻唱時，迎面而來的遊客非常興奮，不時揮手打氣。

首次乘坐昂坪360的Joyce沒想過會在纜車內獻唱，她說：「呢日真係好凍，我哋見昂坪得7度，好似著幾多衫都唔夠暖咁，所以我貼咗好多個暖包。其實我有啲畏高，但係拍攝當日天氣時好時毛毛雨，加上有大霧，坐纜車時好似穿過雲層咁，拍戲都做唔到呢啲效果，加上唔同天氣嘅風景好唔同，真係好靚，呢啲天然景象睇到我呆咗，完全唔記得驚。」

Jay表示這次高空演唱非常難得︰「其實我都係第一次搭昂坪360，一聽到可以喺纜車入面唱歌就好興奮好期待！演出時，我哋有好多嘢要兼顧，好似歌詞、音準、拍子，唱完都差唔多到站，沿途仲有唔同風景睇，真係一次好難忘嘅經驗！」

他們隨後轉場到昂坪市集演唱，唱出多首情歌。Jay說︰「我同Joyce好少合唱呢啲咁Sweet嘅情歌，所以真係唱得好開心，加上去到昂坪市集真係好大霧，好有舞台煙霧嘅效果。不過，呢啲煙霧係天然，好特別同好難忘。剛剛踏入新一年，希望會承接上年的工作量。雖然我好耐冇放過長假，但係2023年都繼續會畀心機做嘢㗎！」

（即時娛樂）