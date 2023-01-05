林芊妤搵到錢 毋須靠老公畀家用 計劃今年再置業 (19:23)

林芊妤（Coffee）擔任HOY TV《有種老闆娘2》嘉賓，分享創業心得。創立自家瑜伽服裝品牌的她，不敢自稱好老闆，但自問對員工不薄，還因脾氣好常被佔便宜。Coffee說︰「網店開業初期曾因網絡混亂，有顧客多付了14次錢也收不到貨而投訴，我後來才知道，介紹我設立網站購物平台的朋友只是中間人，他收了我10萬元酬勞後，只付了一成給網絡公司建立網站。我只好直接多付20、30萬元給那間公司，惜最後還是處理不妥，要多付一大筆錢轉新公司。我信錯朋友，學會以後要帶眼識人。幸好老公比較理性精明，成為我做生意的軍師。即使有朋友借錢，我都會先問老公意見。」

Coffee雖有老公的附屬信用卡，但強調兩公婆財政獨立，自己從不依賴丈夫畀家用。她說近兩年掙錢比老公多，有能力養起自己和家人，新一年計劃再置業。談到兒子翟德彥（伯伯），Coffee說︰「他似我癲癲哋，又似爸爸內向理性，性格兩極，愈大愈曳。他只欺負我，對其他人比較聽話。我瞪大眼扮嬲鬧他，他只驚一下。」Coffee表示自兒子出世後，她除了染疫及入院，其他日子都在兒子身邊，加上兒子不肯跟新上任的家傭姐姐，因此考慮了兩個月，仍未決定要否答應和一班女性朋友去外地旅行幾日。

（即時娛樂）