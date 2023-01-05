40歲李佳芯盡力保養 笑言真實年齡得28 陳自瑤預告缺席台慶頒獎禮 (19:47)

李佳芯（Ali）、陳自瑤（Yoyo）、趙希洛等今日出席劇集《有種好男人》宣傳活動，分組在室內進行鐳射槍戰。Ali透露曾在玩槍戰時被男性朋友不斷攻擊，自己被「打中」後，對方仍不罷休。她說︰「記得當時被射中的感覺很痛，這個運動展示出人性真實一面，令我留下陰影。」

對於《有》劇被指安排在聖誕新年的「炮灰檔」播出，22.6點收視仍比《輕‧功》好，Ali認為不應計較輸贏︰「第一次聽『炮灰檔』。這套劇在節日播出，反而有利一家大細煲劇，最緊要大家看得開心。（網民認為靠你撐起全劇。）是全部人的功勞。」

談到被網民稱讚她在劇中充滿仙氣，海棠春睡一幕戲很靚，已經40歲的Ali笑言︰「懷疑是監製下令，有幾幕在cafe拍的場景，四圍鋪得很靚，全靠幕後幫手。我有盡力保養自己，貼近我『真實年齡28歲』。其實心態很重要，保持開朗和有工作就足夠。」

Yoyo近日在社交網分享性感照，被網民懷疑是真空上陣拍攝。她說︰「不要誤會我沒著衫，有打底，很安全，想拍出唯美感覺。（出寫真集？）也可以考慮。」Yoyo透露拍這輯相沒計較成本，最緊要靚，因此特別聘請攝影師、燈光和化妝師等專業幕後團隊幫忙。被問到會否拍攝一輯老公視角照時，她說不會︰「我只從自己視角出發，性感也只在感覺上。」《萬千星輝頒獎典禮2022》周日舉行，Yoyo說自己未能打入10強，因此當晚不會出席。

（即時娛樂）