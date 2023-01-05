片方澄清《驅魔龍族馬小玲》無停拍 導演陳十三被封「細節控」 (21:38)

經典劇集《我和殭屍有個約會》的電影版《驅魔龍族馬小玲》片方否認超時停拍之說。（大會提供/資料圖片/明報製圖）

吳千語、黃宗澤、蔡潔等主演經典劇集《我和殭屍有個約會》的電影版《驅魔龍族馬小玲》，由陳十三編劇及執導，早前有報導指該面臨超時停拍。對此香港昇格製片人李津津強調電影並無停拍：「電影拍攝時間係比預定嘅長咗少少，由於部戲需要配合大量CG，即使補拍鏡頭都係少部分，為完善效果精益求精，喺電影製作中都好正常，目前已經同步做緊後期製作。」

李津津表示，拍攝其間成個劇組都為影片付出了巨大的努力，她笑稱導演陳十三是「細節控」：「導演對細節好有要求，每個鏡頭都拍得好細緻，想像力天馬行空。作為片方，我哋一直努力做嘅就係支持導演嘅創作，畀佢再創『殭屍宇宙』。對於好作品，我哋片方一定力撐。」她表示在拍攝其間已積累相當豐富及精彩的素材，片方會努力推動影片盡快和觀眾見面。

《驅》片拍攝過程相當辛苦，首次執導的陳十三坦言壓力不小，李津津亦形容劇組不止是「驅魔天團」，更係「OT天團」，基於電影本身的世界觀和故事設定，夜戲特別多，劇組不時OT，拍攝辛苦程度可見一斑，但團隊專業精神可嘉，而且現場拍攝氛圍極好。

此外，《驅》片動作戲甚多，據悉吳千語在拍攝過程中曾手臂受傷，但翌日仍帶傷開工；而黃宗澤為配合造型，部分場口需戴上特製的隱影眼鏡，雖然戴後令其雙眼很有異物感及視線受影響，不過他毫無怨言堅持下來。

（即時娛樂）