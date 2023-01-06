《輕‧功》今晚大結局 龔慈恩錄繆妙遺言感動落淚 (15:25)

無綫劇集《輕‧功》今晚（6日）大結局，昨晚一集講到十一（黎耀祥飾）是否識「輕功」的真相終於揭開，他向嵐嵐（蔣祖曼飾）、阿風（朱敏瀚飾）和元植（鄭俊弘飾）坦白，說識輕功的其實是繆妙（龔慈恩飾），令眾人非常驚喜。原來繆妙當年是為了十一，才刻意隱藏自己識輕功的真相。

劇集尾段，凌波大廈失火，十一和阿風被困單位內，此情此境猶如當年片場大火，十一遂憶起當年與繆妙跳落城樓情景。當年十一獨闖火場救出被道具砸着的繆妙，後來兩人被圍困在火海中，十一在危難關頭對繆妙說：「我攬住你跳落去，最多墊你屍底，一個死好過兩個死。」之後兩人相擁從城樓一躍而下，繆妙非常感動十一捨身相救，最後在空中使出「輕功」兼情深望着十一。鏡頭一轉回到現實，在起火單位發生爆炸之際，十一鼓起勇氣攜着阿風奮勇一跳。何索（龔慈恩分飾）一直忠奸成謎，她在昨晚一集向十一伸出援手，令不少網民覺得她「奸唔晒」，只是太過「目標為本」。

今晚大結局劇情將有驚喜，事緣十一等人在大火後發現繆妙遺物，並從中找到繆妙留給眾人的線索。就在此時，神秘的羽毛常在眾人身邊出現。眾人在羽毛指引下，終成功尋獲繆妙臨終前留給十一的遺言。另一邊廂，嵐嵐舊愛Duncan（李日朗飾）回港結婚，更邀請嵐嵐出席婚禮，令嵐嵐陷入崩潰。Yuki（朱晨麗飾）對阿風兒子照顧有加，阿風打算與Yuki結婚給予對方名分。

龔慈恩、蔣祖曼及朱敏瀚早前開直播，龔慈恩提到大結局中繆妙遺留下來的信息時說︰「嗰場戲我自己配音時都係咁喊，淨係對住劇本讀都覺得好感動。」朱敏瀚表示《輕‧功》這套劇教大家要放輕心態去面對不同事︰「我喺拍攝過程真係抱住呢個心態去做，我好想有一個作品做到生命影響生命，呢套劇正正做到呢樣嘢。」蔣祖曼說︰「我初初拍嘅時候係不斷懷疑自己，係咁諗點樣去演，有一日突然諗番起個劇名，個人即刻醒一醒，呢套劇係輕功，點解要諗咁多、擔心咁多？」

（即時娛樂）