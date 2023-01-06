鄭裕玲聲演《超神經械劫案下》 隨時復出影壇再拍戲 (19:40)

張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙、白只等主演的賀歲片《超神經械劫案下》，將於年三十（21日）上映。電影公司今天（6日）公開電影主海報，張敬軒飾演的有成與王菀之飾演的黃姑，分別率領兩大陣營正面交鋒，雙方陣營分別騎着草泥馬「阿權」及野豬「阿珍」對峙，大戰一觸即發。主海報除了各演員名字，竟見闊別影壇多年的鄭裕玲（Do姐），原來她今次是「友情聲演」﹗

Do姐說︰「剛與TVB合約完結，什麼工作都想嘗試一下，在電影裏擔任聲演幾有趣，一來不太辛苦，所需時間不多，卻又可以參與其中，加上《超神經械劫案下》是賀歲片，應該都會幾好玩！」Do姐在戲中驚喜亮聲，對軒仔所演的有成性格大逆轉，起了無比關鍵作用。Do姐錄音時搶先觀看了軒仔及Ivana的演出片段，事後坦言睇好他們這個組合能在大銀幕上擦出火花。她說︰「他們本來就是好朋友，彼此非常了解對方，不需要浪費時間去建立默契，而且兩位都很有喜劇感，我對這部賀歲片充滿期待！」

至於Do姐未來可會再拍電影，她爽快吐出好消息：「大把日子啦！如果有適合的好角色，我當然樂意演出！我對賀歲片有份情意結，來到這個階段，既想挑戰新事物，但又想是輕巧的工作，賀歲片就是個好好的嘗試，雖然有其他戲種，但一般都是喜劇，一班演員開開心心去開工，拍出來的成果，大家又看得開心，以工作性質而言相當愜意，是一件很快樂的事！」除了賀歲片，Do姐亦歡迎其他電影邀約︰「只要是好劇本、好角色、新鮮的組合班底，如果檔期合適，我絕對樂意參與！」

（即時娛樂）