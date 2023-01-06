書法展寫「掂」和「福」字受歡迎 蔡瀾繼續做開心快活人 (22:46)

寫得一手好字的蔡瀾，每年一度的揮春展暨書法展，今午於書店內首日展開，吸引大批書迷排隊攞簽名。81歲蔡瀾精神不錯，現場即席揮毫，又逐一跟書迷合照。他簽名其間突然感肚餓，一邊食臘腸蒸飯配可樂，一邊簽名，繼續隨意人生。谷德昭、蘇玉華與黃宇詩到場支持，各獲贈一幅作品留念。

蔡瀾表示書迷要求寫得最多是「掂」和「福」字，踏入新一年有新開始，希望繼續貫徹自己性格，做個開心快活人，也希望疫情再穩定正式通關後，可以飛往馬來西亞及新加坡旅行，最懷念品嘗當地的福建炒麵。有否計劃再為電視台拍節目？蔡瀾表示有得傾：「找我拍節目沒有大問題，只是驚大家太耐沒見，一見就覺得我老了很多！如果是拍清淡節目，我沒有興趣講八卦，反而想跟年青人對話，跟他們討論時局、人生煩惱、面對不安和將來年老所面對的問題。會分享自己的人生經歷，歡迎年輕人發問任何問題，我必定暢所欲言！」

蘇玉華與黃宇詩於2008年聯同Amanda S.主持飲食節目《蔡瀾嘆名菜》，齊來支持。黃宇詩因已故爸爸黃霑緣故，自小已識蔡瀾視為世叔伯，但在爸爸過身後，機緣下合作拍節目，自此覺得大家一見如故。蘇玉華當年曾與黃霑合演舞台劇，感到大家早有淵源。

音樂大師顧嘉煇日前離世，市民懷念他與黃霑當年「煇黃」組合，黃宇詩最喜歡歌曲《星夜星塵》。她說起與煇哥合作往事：「我是媽媽的『華娃兒童合唱團』成員，當年有大部分兒歌都是煇哥作品，唱好多兒歌。當年，煇哥一首煉奶廣告歌由我唱，他親自現場指導監督，全程很平易近人又親切，跟他合作好舒服。」她透露2023年繼續打理內衣生意，亦兼顧幕前演出，稍後有新計劃有待公布。

蘇玉華很喜歡追武俠劇，其中一首主題曲《倆忘煙水裡》最難忘，大讚煇哥的歌每首都有不同風格，跨越時代也令人百聽不厭。她繼續在浸會大學教書外，透露4月將會有一個籌備已久的全新計劃公布，下半年才會有時間接電影及舞台劇工作。

（即時娛樂）