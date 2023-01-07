楊明告別鐵窗生涯今出獄 女友莊思明接送 座駕直駛電視城 (11:04)

楊明和他的經理人。（劉永銳攝）

楊明（原名：林明樂）2020年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，被控不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足兩罪。去年12月22日上訴被高等法院駁回，維持原判，要即時服刑入獄18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款2000元。楊明被送往荔枝角收押所，服刑第8日再轉往赤柱監獄。

楊明原定明天星期日（8日）刑滿出獄，但撞正公眾假期，提早今晨（7日）離開赤柱監獄。今早7時30分，已有10多間傳媒在監獄門外等候楊明。接近8時，有警員上前了解及有兩名懲教署職員，在馬路迴旋處位置圍上膠帶，並設置記者區，有4名警員維持秩序及拍攝現場情况，警員表示楊明沒有享有特權，接載他的車輛不能駛進接載，楊明會自行步出赤柱監獄。

到9時，有警員向傳媒表示楊明會在記者區前企定講幾句。9時05分，楊明女友莊思敏的白色車輛抵達現場，但莊思明沒有落車，汽車亦沒有停下來，至9時25分汽車才折返，停泊在記者區後面，莊思明依然沒有落車，坐在車廂內等候楊明。

此時楊明經理人行到閘口處跟懲教職員交代，近9點半，楊明離開監獄，他木無表情，與經理人傾談幾句後，2人向記者區方向行過來，當傳媒以為他會停下來講幾句，但他不發一言直行直過。

問他心情如何？他沒有回應，只說了句說早晨。再問出來第一件最想做的事等問題，他一律沒有回答，與經理人登上莊思明座駕，莊思明即刻幫楊明拉窗簾，不想被傳媒影相，然後驅車離去。楊明出獄後沒有即時返家，座駕反而直駛將軍澳電視城，約10時許到達，楊明、莊思明和經理人落車並進入大樓內。

（即時娛樂）