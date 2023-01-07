Alan Walker亞博騷｜MIRROR壓軸出場High爆 Lokman病癒歸隊 (11:36)

Alan Walker以招牌蒙面造型亮相，即高呼歡迎觀眾來看他的騷。（林祖傑攝）

MIRROR隊長Lokman病癒歸隊又唱又跳，Alan Walker和MIRROR在台上大合照。（Ig截圖/林祖傑攝）

國際頂級DJ及音樂製作人Alan Walker，昨晚（6日）於亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站，邀請了MIRROR和「DJ Hello Kitty」擔任演出嘉賓。

開騷頭40分鐘先安排DJ Hello Kitty打頭陣演出，成功帶動氣氛，觀眾均隨節拍站起跳舞，不過DJ Hello Kitty表演完，要等15分鐘Alan Walker才在台上現身，觀眾不滿聲音此起彼落。Alan Walker以招牌蒙面造型亮相，即高呼歡迎觀眾來看他的騷，以《The Drum》、《Alone Pt II》、《Somebody like U》等多首歌曲配合煙火效果，帶動觀眾進入音樂世界，他還要求全場亮起手機燈，大讚「燈海」美麗。

MIRROR壓軸出場，雖然隊長Lokman（楊樂文）病癒歸隊，但12子始終未齊腳，姜濤因身體抱恙缺席，他們上台後掀全晚高潮，MIRROR為Alan Walker親自挑選的Crossover歌曲《Darkside》排了新舞，全場High爆，尾聲時，Alan Walker以一曲《Faded》為這次巡迴騷作結，還與MIRROR在台上自拍才落台。

（即時娛樂）