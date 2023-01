Alan Walker亞博騷｜MIRROR壓軸出場High爆 Lokman病癒歸隊 (11:36)

DJ Hello Kitty打頭陣演出,成功帶動氣氛。(林祖傑攝)

國際頂級DJ及音樂製作人Alan Walker,昨晚(6日)於亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站,邀請了MIRROR和「DJ Hello Kitty」擔任演出嘉賓。

開騷頭40分鐘先安排DJ Hello Kitty打頭陣演出,成功帶動氣氛,觀眾均隨節拍站起跳舞,不過DJ Hello Kitty表演完,要等15分鐘Alan Walker才在台上現身,觀眾不滿聲音此起彼落。Alan Walker以招牌蒙面造型亮相,即高呼歡迎觀眾來看他的騷,以《The Drum》、《Alone Pt II》、《Somebody like U》等多首歌曲配合煙火效果,帶動觀眾進入音樂世界,他還要求全場亮起手機燈,大讚「燈海」美麗。

MIRROR壓軸出場,雖然隊長Lokman(楊樂文)病癒歸隊,但12子始終未齊腳,姜濤因身體抱恙缺席,他們上台後掀全晚高潮,MIRROR為Alan Walker親自挑選的Crossover歌曲《Darkside》排了新舞,全場High爆,尾聲時,Alan Walker以一曲《Faded》為這次巡迴騷作結,還與MIRROR在台上自拍才落台。

