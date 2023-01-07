《毒舌大狀》首映禮｜黃子華拒搵Do姐客串：佢搶晒我鏡點算？ (12:33)

黃子華、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、林保怡、羅孝勇、楊偲泳、謝君豪和栢天男等，昨晚（6日）到太古城戲院出席賀歲片《毒舌大狀》首映禮，羅蘭現身捧場，子華即上前攬實對方，捧場嘉賓還包括胡楓、林明禎、姜大衛夫婦等。

該片年三十晚（21日）上映，雖然日子迫近，但子華並不緊張，他說：「無嘢決定我人生未來，一部戲啫。」林保怡指子華身經百戰，並看好《毒》片票房超越子華上一部電影《飯戲攻心》成績，坐9000萬望1億。

子華笑指保怡是其老友，才看好他而已，他說：「我們相識20幾年，但忘記怎樣認識，講起才記起當年我們和劉青雲同屬一間電影公司。今次是我們相交多年，第一次合作，好開心，因為我們戲裏戲外都是好朋友，合作時一見如故。」

問到若票房達標會如何慶祝？子華笑言會開拍第2部來慶祝，他說：「我有時會覺得《阿凡達》收1億，港產片和西片票房仍有距離，希望有部港產片，可以達標打破局面，吐氣揚眉，愈早愈好。」問子華會否再執導演筒？子華表示10年內也不會，現在有很多富才華的新導演，看他們劇本已很開心，他一年拍了兩部好作品感到行運。

說到鄭裕玲（Do姐）為另一部賀歲片《超神經械劫案下》客串聲演，子華和Do姐這對劇集《男親女愛》經典CP打對台，子華說：「是嗎？早知找她客串，演律師一定勝任，不過我不會給她過來，搶晒我鏡怎麼辧？和她開工要好準時，好大壓力，明明準時都以為自己不準時。」

問保怡多久沒拍戲？他表示去年年初開始再拍電影，之前疫情都留在家中煮餸、買餸和消毒，並透露將於2月拍新片，新年雖然可以休息，但應該要四出謝票。

（即時娛樂）