陳奕迅唱《畫出彩虹》 向已故音樂大師顧嘉煇致敬 (13:03)

在安歌環節，Eason選唱已故音樂大師顧嘉煇作曲的《畫出彩虹》，向他致敬，唱完他只是講了一句：「明就明﹗」（大會提供/資料圖片）

陳奕迅（Eason）目前仍在紅館舉行演唱會，小休2天後，昨晚（6日）進入第21場演唱會，在安歌環節，Eason選唱已故音樂大師顧嘉煇作曲的《畫出彩虹》，向他致敬，唱完他只是講了一句：「明就明﹗」並以手勢敬禮，全場掌聲雷動，接着Eason再選唱《讓我留在你身邊》，說這首歌希望給到大家力量。

Eason昨晚狀態大勇，歌迷反應也非常熱烈，Eason在昨晚Talk位發放Bonus，不單唱了幾句《孤勇者》，還有《超人的主題曲》。在Talk位時，現場觀眾瘋狂大叫，不停想跟Eason對話，令他應接不暇，又笑說：「好亂呀，好嘈呀，好似街市呀喂...今（昨）晚觀眾咩事，每次唱歌，我一行過就企起身，我又好似校長一樣。」

當他講到這個演唱會，想叫大家不要有太多恐懼時，有女觀眾突發狂叫，Eason唱了一句: 「愛你孤身走暗巷...」來形容她的行為，料不到觀眾歡呼大叫，希望聽到《孤勇者》，Eason聞言反問:「唔係嘛？唔係廣東話呀，隊Band係西洋人，佢哋唔識呢啲粵曲㗎，你哋返去睇住YouTube先啦，真係唔適合𠵱家唱。」

Eason透露有一次路過草地，有個小朋友玩飛碟，見他經過，突然指著他大叫「孤勇者呀！」，他說：「做咗27年，陳奕迅都唔識好失敗，27年，唔識我，我明嘅，同我一齊長大嘅，聽超人迪加都已經廿年前。」然後他又突然唱了幾句超人的主題曲，不停做打怪獸動作，讓觀眾High爆。

接着Eason反問觀眾，究竟知不知首歌真名其實叫《超人的主題曲》:「唔係叫『超人迪加』呀，謝霆鋒都唱過一隻《超人帝拿》，佢係我後輩，唔好因為佢好Cool唔講嘢，以為佢係我長輩，陳冠希都唱過，佢係《超人佳亞》！」

（即時娛樂）