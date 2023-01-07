楊明出獄後拍片認錯 兩度鞠躬道歉：受到今次懲罰係必然 (13:57)

楊明今早（7日）離開赤柱監獄，並由女友莊思明及經理人陪同下乘坐七人車離開，但他們並非立即返家，反而直駛電視城，楊明返電視城會見無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，而主席許濤則不在場，同時楊明接受《東張西望》及《娛樂新聞台》訪問。

楊明神情肅穆講感受，其間兩度鞠躬道歉，他說：「大家好，我啱啱喺入面出返嚟，喺呢10幾日入面，我諗咗好多嘢，反省咗好多嘢，有一啲嘢好想好認真咁同大家講，我驚我自己講得唔好，又或者有啲講漏，所以我記低咗。

對於我飲酒習慣，為大家同公司，帶嚟好多麻煩同擔憂，我深感抱歉。我喺到向大家同一直關心我嘅家人、朋友同公司，喺到好認真咁同大家講聲對唔住。（第一次鞠躬）我好明白我做出來的行為，係完全唔可接受，受到今次嘅懲罰係必然，喺裏面呢十幾日，我不斷反省，我知道遵守法紀﹑遵守道路交通規則，係非常重要，我每日都提醒自己，之後一定要謹慎做人﹑認真工作，做番多啲嘢回饋社會，我唔會再容許自己，再做出同類嘅事情。

呢件事的確係我人生中一個好大教訓，希望大家日後畀多啲空間、畀多啲時間同機會我，等我可以重新出發。最後希望大家再次接受我道歉：對唔住﹗（第二次鞠躬）。」

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（即時娛樂）