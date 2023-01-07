陳山聰陳展鵬互笠高帽 陳豪撐林敏驄攞視帝：希望佢爭氣 (15:11)

《萬千星輝頒獎典禮2022》明（8日）晚舉行，今年視帝及男配角獎競爭激烈。除了分別有三屆視帝郭晉安及黎耀祥，分別憑《回歸》及《輕‧功》衝四屆視帝外，憑《金宵大廈2》及《超能使者》入圍的「雙陳」陳山聰及陳展鵬，及憑熱播劇《下流上車族》首度入圍的林敏驄，亦有力爭獎。

「雙陳」合體接受無綫娛樂新聞台訪問時互笠高帽，互指對方攞視帝更好，山聰說：「最好係展鵬拎視帝，我攞男角色，大家都係憑《超能使者》攞獎，咁就別具意義。」展鵬笑說：「或者係雙視帝呢﹗」安仔則謙稱抱參加派對心情參與盛會：「係一年難得嘅共聚。」憑《白色強人II》角逐視帝的陳豪，對爭獎採「放棄」態度，並笑言投了阿驄一票：「無論演繹方式同成套劇嘅感覺都好好，希望佢爭氣啦。」

去年男飛躍得主的丁子朗，今年「升呢」憑《青春不要臉》提名視帝，他坦言「好神奇」，並指入圍十強最開心部分，是能與自己喜歡的演員拍照。

同樣競爭激烈的還有男配角獎項，去年憑《異搜店》演出備受關注的李成昌，今年再有亮麗演出，除了在《美麗戰場》中的演出，引發連番熱話外，他憑《凶宅清潔師》尹月平一角，入圍男配角十強；和李成昌爭男配角獎的，還有《青春不要臉》的戴耀明、《美麗戰場》的林盛斌（Bob）、《下流上車族》的林景程以及《金宵大廈2》的鄭子誠，其中戴耀明與阿Bob被提名的角色，跟以往演出有很大突破，鄭子誠則憑拿手好戲「搞笑」及「奸險」提名男配角，勢均力敵。

不過對於獲獎，各人似乎沒太大信心，鄭子誠看好李成昌及戴耀明，李成昌保持固有的謙虛謂：「我冇信心呀，我唔係對自己冇信心，我對自己好有信心，係因為𠵱家呢一輩演員啲演技夠新呀，最主要佢哋嗰種學習精神好勁。」至於戴耀明，則大爆阿媽烏龍拉票史：「阿仔，你會唔會唔夠票數呀，阿媽幫你拉票啦，點知佢都講錯19號。（戴耀明候選號碼為09）」

憑《回歸》演IT專才一角的吳偉豪，除了第3度提名男飛躍，更殺入男配角及提名最受歡迎電視拍檔。對於連叫三飛，吳偉豪坦言信心不大：「但我都為我自己喺2022年嘅作品而感到驕傲。」

（即時娛樂）