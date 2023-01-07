劉鑾雄拒評呂麗君投資失利傳聞 發聲明稱防子女被輸掉身家財產 (15:26)

大劉在聲明中表示：「有關是次購買壹環特式單位，並以我個人名義買入，雖然首次置業名額珍貴，但由於時間倉卒，我最後決定以私人名義購買該物業。」（資料圖片）

富商劉鑾雄（大劉）日前召開記者會，澄清與前女友呂麗君（現名呂姵霖）關係後，市場便傳出大劉向呂麗君購入灣仔壹環頂層特式單位，紓解呂麗君財困。今天（7日）大劉就有關是次購買壹環單位發聲明，他表示以私人名義購買該物業。有傳呂麗君投資失利一事，大劉則不願置評。

聲明內容全文如下：

1. 有關是次購買壹環特式單位，並以我個人名義買入，雖然首次置業名額珍貴，但由於時間倉卒，我最後決定以私人名義購買該物業。假若日後我再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈太太甘比。

2. 該物業不是我購入作自用，而是租回予呂女士，而我本人不會代呂女士交代怎樣處理出售物業後取得的資金。

3.有傳聞指呂女士因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，我本人不願置評。本人只能說已完成了一些純商業交易。

財經小知識：若沒有人協助渡過爆倉的難關，負債人或會被銀行追收貸款，若未能清還債務，其名下物業或會淪為銀主盤，後果不堪切想。

4. 回看當時我最重要、最小心及最有備無患的決定之一，就是要求呂女士以信託形式，代子女持有於壽臣山及雅賓利物業的業權，從而保障子女的利益。此方法可防止呂女士將該等物業抵押予銀行，撇除日後物業被人追收貸款，甚至成為銀主盤的風險，又可避免物業被偷偷賣出。我的出發點只為子女著想，盡可能避免可預見的惡劣情況，因實在不忍看到銀行公開拍賣子女擁有的物業，或有機會被人輸掉本是子女的身家財產。

（即時娛樂）