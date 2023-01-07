因為愛情｜連詩雅揭父母做生意有拗撬 意見不合離婚收場 (15:53)

連詩雅在節目中透露父母因經營生意，不時產生拗撬，不過2人未能化解相關危機，離婚收場。（大會提供）

由連詩雅（Shiga）主持的《因為愛情》，昨晚（6日）播出一集的愛情故事主角是Natalie和Simon，2人同是出身自營商家庭，因很多個巧合及共通點，由「大哥哥與小妹妹」演變成情侶再結為夫婦。2人原本各有正職，因為Natalie生完小朋友後的一些想法，齊齊辭掉原本工作，開創屬於自己環保物料鞋事業；作為老公，能夠義無反顧支持老婆想法，當中有多愛惜另一半，不言而喻。

2人對生意流程及Marketing有實戰經驗，但由於「由零開始」，所花費心力並不簡單，除了要像打工仔般正常時間上班，下班回家湊完仔後，還要繼續開行Turbo開會、覆Email及趕進度等，難怪這對一向甚為著重儀式感的夫婦，由每逢生日、紀念日及大時大節，都要出外吃大餐慶祝，變成落樓下茶餐廳吃早餐都是奢侈：「我哋啱啱嗰個（結婚）周年，有落少少Effort，就係落咗樓下茶餐廳，食咗個快嘅早餐，呢樣都好耐冇做喇，同埋都好耐未試過靜低落嚟，唔係講公司。」

雖然拍拖時間變少，但相對及交談的時間，其實沒有減少，但因涉及工作上問題，二人由從不吵架的Couple，變成經常爭執的一對，Natalie笑言：「你諗得出嘅嘢都可以拗到，以前係冇拗撬到佢（老公）會擔心點解冇交嗌嘅。」

由「零拗撬」去到「乜都拗」，Simon直認難受，除了憑Natalie的愛惜主動認低威化解危機，自己亦慢慢消化接受：「我當初有誤會到（咁多拗撬）係咪感情出現問題，但後來諗通咗，係對事唔係對人。愛情係可以共患難，需要包容，同埋要用努力嘅，唔係有個感覺愛就愛喇，因為感覺係好容易消失嘅，所以要好努力地愛一個人。」

節目中，Shiga透露父母原來亦因經營生意不時產生拗撬，不過2人未能化解相關危機，離婚收場，她說：「我爸媽都係創業，佢哋永遠因為有一方唔想嗌交同磨擦就去啞忍，但原來呢個啞忍係會慢慢累積，去到有一日就會爆煲。」

（即時娛樂）