馮素波爆安德尊外號「家無寧日」 愛說話開工講到收工 (17:03)

馮素波（波姐）請來好友安德尊（大王）接受其商台節目《樂齡王國》訪問時，爆對方去年拍攝劇集《痞子殿下》時在片場有「家無寧日」的稱號。原來，大王當日常在深夜時分開工，甚至通宵拍攝至清晨5時才收工，也會跟現場同事傾不停，令晚上要養神的波姐無法入睡。不過，波姐從沒要求安德尊減低聲量︰「大聲說話是他的本色，改掉就不是安德尊啦！」

安德尊雖然經常高談闊論，原來也有細心溫柔一面，悉心照顧及關心身邊同事，對前輩更是關懷備至。波姐說：「達華叔（曹達華）生前曾親口讚安德尊無得頂，比親生仔女更好。父親節時，安德尊不是寄港幣給達華叔買嘢食，而是寄英鎊！」安德尊拍攝《痞子殿下》時，晚上開工，白天時就要兼顧主持工作。波姐回憶當日拍攝一場被安德尊背着的戲時，對方即使有多累仍專業地不露一絲倦意完成拍攝。

安德尊坦言熱愛工作，上班帶來的快樂就是他人生的最大動力。他透露工餘時喜歡做義工，而且經常在義工場合遇上波姐。波姐表示有觀察安德尊跟長者玩遊戲︰「那些長者們都會聽他的說話。他那麼嘈，只有他說話，我們還有什麼可以說及給意見呢？」安德尊曾跟不少前輩合作，但啟發他最多的是波姐。他說︰「我們工作時常見面，有非常緊密的關係和默契。我喜歡聽波姐分享工作經驗及人生道理，她分享的娛樂圈人與事有趣而精彩，令我笑破肚皮。」

（即時娛樂）