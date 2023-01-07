HEA演唱會｜「SPY」唱《美少女戰士》 蕭正楠拖黃翠如獻Sing放閃 (16:51)

區永權和陳自瑤合唱﹑伍仲衡跟連詩雅合唱。（鍾偉茵攝）

黃翠如﹑連詩雅和陳自瑤組成"SPY"，並合唱《美少女戰士》。（鍾偉茵攝）

由伍仲衡﹑蕭正楠（阿蕭）和區永權首次攜手演出的《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，昨晚（6日）於伊利沙伯體育館舉行，全場爆滿。

HEA三子身穿浴袍，以新歌《HEA到爆》揭序幕，緊接伍仲衡作品《頭髮亂了》，三子又唱又跳，辣㷫全場。HEA自封最強組合，皆因未有一首新歌已宣布開騷，前無古人。

區永權昨晚跟11歲細仔同台演出，囝囝打鼓似模似樣，為爸爸伴奏《We will Rock U》。適逢昨日是Albert大仔區靖嵐12歲生日，媽咪特別送上蛋糕，全場觀眾大合唱生日歌，一家四口在台上合照留念，温馨滿瀉。曾是組合「星盒子」成員的Albert，更隔空與兩位舊隊友陳鳳及徐繼宗合唱《好朋友》，氣氛感動。

另外，HEA三子再唱快歌Medley《倒轉地球》、《失戀》、《信者得愛》、《愛是懷疑》、《我的親愛》及《狂野之城》，並走到台下跟觀眾近距離接觸，氣氛熱烈。

此外，蕭正楠一口氣唱出K歌Medley，以及伍仲衡為他創作的新歌《小小大人物》，提到新歌是紀念已故的爸爸，Edwin忍不住哽咽，眼泛淚光。HEA三子昨晚特別邀得「組合SPY」擔任嘉賓，3人演唱《美少女戰士》，成員包括連詩雅（Shiga）、黃翠如（Prisclila）及陳自瑤（Yoyo），觀眾歡呼聲震天。Shiga與伍仲衡合唱《刻不容緩》、Yoyo與Albert合唱《相愛很難》，而翠如則與Edwin合唱《A Whole New World》。

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（即時娛樂）