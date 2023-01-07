HEA演唱會｜伍仲衡為浪漫當眾求婚 蕭正楠考慮計劃生B (18:22)

伍仲衡昨晚在他與好友蕭正楠、區永權合作舉行的《HEA TOGETHER LIVE 2023》上，拿着鑽戒向女友跪地求婚。完騷後，伍仲衡笑稱沒有「騎劫」音樂會，也沒有「焗」女友答應。他說︰「當眾求婚感覺很夢幻及浪漫，我早在研究演出環節時已準備求婚，為了不讓女友發現，由親自作歌填詞到完成作品，再進行綵排都是鬼崇地進行，全程非常保密。」

談到他在音樂會上回憶與已故音樂大師顧嘉煇的點滴時落淚，伍仲衡坦言收到對方死訊後很傷心，綵排時泣不成聲。他說︰「想起很多回憶，煇哥太惜我。我下月要到美國做騷，原計劃順道去加拿大探煇哥。他雖然離開了，我會按照計劃去加拿大。」

蕭正楠感謝太太黃翠如明知唱歌是其弱項，也願意豁出去上台表演。談到音樂會播放兩人在家中練歌的片段，他說︰「我們之前幾星期刻意分開練歌，果然令大家有驚喜﹗」被問到如何答謝翠如時，蕭正楠笑說︰「新一年可以考慮計劃生小朋友﹗」

區永權揚言會為伍仲衡擔任兄弟和婚禮司儀，他透露幼子完騷後迷上表演，未知將來會否入行，但肯定他很享受過程，還主動問是否要做訪問。至於會否開Part 2音樂會，3人表示要看緣分。

相關新聞︰HEA演唱會｜伍仲衡拎鑽戒即場跪地求婚 女友拭淚答應

相關新聞︰HEA演唱會｜「SPY」唱《美少女戰士》 蕭正楠拖黃翠如獻Sing放閃

（即時娛樂）