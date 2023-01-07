楊明憶坐監歷程 感空虛恐懼 愧對家人 為要求轉倉傳聞解畫 (18:32)

楊明今早（7日）出獄後，乘坐白色座駕到電視城，除了會見高層樂易玲外，並拍片認錯道歉，之後楊明接受TVB娛樂新聞台訪問，自揭監禁歷程，其間他雙眼通紅，一臉愁容，面帶愧疚神情。

楊明說：「我呢件事經歷咗好耐，啱啱經歷埋18日（監禁），喺入面諗咗好多嘢，因為有好多時間畀我靜下來反省，同埋諗咗好多嘢。我覺得我應該要成長，同埋我有好多嘢做得不足，希望出番嚟嘅時間，可以做番一啲嘢彌補，做一啲幫助人嘅嘢。

其實喺入面頭幾日諗唔到嘢，因為係一個好陌生嘅地方，同埋好狹窄空間，一路都喺度恐懼自責，其他嘢喺腦海浮現出嚟，過咗幾日後定番落嚟，可以思考多啲，喺入面睇咗好多書，可以幫助我喺人生入面點樣行條正路，做啲乜嘢可以做一個有用嘅人，呢18日入面，對我人生好重要時間同埋轉捩點，我相信我喺某程度上，有啲得着同埋成長咗好多。」

主持潘盈慧問楊明最自責是哪方面？他說：「我最自責嘅係我咁大個人，都做一啲事出嚟，令到關心我嘅人﹑家人極度擔心，我最慚愧係對爹哋媽咪，我令佢哋咁老，都要擔心我，呢個係我喺入面自責得最辛苦嘅一段。

（喊了好多次？）係呀，因為好多自己不明朗事情，每日都會發生，始終喺非常陌生經驗，恐懼每個鐘都纏住我。（哪方面恐懼？）入面每個程序我未接觸過同了解過，每一分鐘接落嚟嘅程序同情况，我係唔知嘅，所以一路都好恐懼，同埋出面嘅輿論啦，我喺裏面係唔知嘅，喺你一路唔知嘅情况下，無限去放大，無限去攻擊自己，咁一路都係對呢樣嘢，喺嗰幾日好恐懼。」

楊明感謝女友莊思明：「我喺入面承受空虛﹑寂寞及自責，尤其係思明要面對一啲輿論及記者，要面對我應該我要處理嘅嘢，佢一直喺出面都好辛苦咁處理，同埋爹哋媽咪，都要承受一啲唔好嘅批評，呢個喺我自責嗰度份量佔最重，我想喺度多謝思明及父母，喺出面所承受嘅嘢。」

問到跟父母如何溝通？他說：「可以寫信畀我嘅，思明有寫信畀我啦，有探訪機會，每次都好珍惜探訪半小時，佢哋知我喺入面可能好驚﹑好空虛，都冇講啲乜嘢畀我聽，只係一直支持畀親切笑容我，但我見到佢哋係擔心嘅，佢哋極力咁樣表達畀我聽，叫我唔使驚，我係感受到。

入到去有好多思考，比如工作﹑出到嚟嘅生活，對人對事情况﹐都好多擔憂，真係好多公司，喺我入去第二日，思明已經同我講，公司對我嘅關心同支持，同埋所有資源，所以我喺入面雖然好多嘢諗﹑唔開心事情攻擊自己，但都有一個好大鼓勵同鼓舞，喺度衷心多謝公司，由我由細到大做錯咁多嘢，公司都對我不離不棄，多謝。」

至於囚禁期間如何度過每一天及如何自我增值？他說：「開頭嗰兩三日，因為喺隔離中，甚少接觸到人，非常唔習慣，又空虛又孤獨，都幾辛苦，之後同自己講，唔可以再咁落去，要積極面對，開始要諗下同反省，因為時間好多，可能平時玩手機做其他嘢就過一日，喺入面一早就起身，望住幅牆，時間係好多好多，所以有好多時間思考同反省，屋企人入咗啲小說﹑人生哲學嘅書，同埋聖經，喺入面靠佢哋幫我過艱難時候，其實睇多咗啲書同聖經，啲時間快過咗，吸收書本哲理，諗嘢時會專心咗，時間過得快咗。

因為喺入面唔可以接觸其他人，多謝入面職員，每日送餐畀我時，都同我講一啲鼓勵說話，大部分都叫我加油﹑唔好灰心，十幾日啫，好快就過，雖然好簡短，因為佢哋都唔可以同我傾偈，簡短幾句，每一次聽到都係好窩心，經歷呢段日子，同人溝通係好重要，如果一日24小時冇傾過偈係好辛苦。（重新出發？）我諗呢個時間係我人生入面，最多機會﹑最多時間去沉澱自己，可能之前10幾年不停工作，日接夜夜接日拍劇，同埋有自己生意處理，冇一個好長機會，由30歲到41歲入面呢個時間，可能冇機會沉澱我呢10幾年做嘅嘢，呢段時間可以認真沉一沉。」

有傳楊明擔心自身安全問題，所以要求轉倉？他則說：「絕對唔係我要求，我入面冇得要求嘅，同埋大家唔使擔心，我入到去荔枝角（收押所）同日，都係隔離中，因為我都係外來，佢哋為咗避免我帶病毒入去，每個人都係隔離5天，冇得接觸任何人，一日見一次醫生，絕對唔存在呢個講法（要求轉倉），佢哋都係照程序去做。

因為入到去隔離5日，點解要轉去高設防赤柱監獄呢？係因為第7日開始荔枝角（收押所）嗰度，有較多人確診，為咗比較安全同騰番多啲醫療室出嚟，所以轉我去赤柱監獄，好正常做法，因為唔會有其他人同我接觸，完全唔存在人身安全問題。」

楊明表示會騰出時間陪家人，他說：「喺沉澱日子發覺呢10幾年好少陪家人，雖然每星期都返屋企食飯，但係真正陪佢哋同關心佢哋，就冇乜機會；工作上面睇公司安排，所有嘢都係公司安排，自己生意暫時停一停，因為呢10幾日睇得少少報紙，只知道明天（8日）通關，所有嘢要出到嚟再睇下點計劃。

（唞一唞才投入工作？）係要唞一唞再重新計劃，重新去投入社會，工作上所有做嘢係稍後一步。我都想即刻返屋企睇父母，但佢哋前日中咗招，𠵱家喺竹篙灣隔離，佢哋已『一條線』，有少少喉嚨痛，嗰邊話呢兩日可以出嚟，到時先接佢哋，再同佢哋食飯，今朝出嚟，最想出嚟同思明傾偈，始終好耐冇傾偈。」

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（即時娛樂）