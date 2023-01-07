MAMAMOO香港開騷狂講廣東話 鄭欣宜低調捧場 (21:37)

韓國4人女團MAMAMOO今明兩晚假亞洲國際博覽館5&7號展館，舉行《MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG》演唱會，成為首隊韓國藝人於2023年在香港舉行演唱會。

MAMAMOO繼2019年9月來港開騷後，事隔逾3年再度來港，原定只演一場，但早前門票掀起搶購潮，一票難求下，主辦單位宣布加開一場。今晚首場演出，鄭欣宜與曾傳緋聞的外籍髮型師Benjamin結伴捧場。

成員頌樂、玟星、輝人和華莎，於8點零6分開場，4女穿上鑲有閃鑽的黑白色造型登場，並唱出《1,2,3 EO!!》，接着再唱《Mr. Ambiguous》，其間頌樂用廣東話說：「我最鍾意嘅係咩？」全場粉絲即時尖叫，玟星再用廣東話說：「你哋有feel嗎？」炒熱現場氣氛。

之後4女跟香港粉絲打招呼，逐一用廣東話作自我介紹。華莎稱好耐無來香港，心怕香港粉絲已忘記她們，但看到大家後，表示已不用擔心，好感動看到這麼多粉絲。頌樂則稱雖然大家戴着口罩，但見到大家健康的樣子，好感動。

輝人指她戴着耳機也聽到大家歡呼聲好大聲，然後她用廣東話說：「笑死」，但台下粉絲好像聽不懂，她即自嘲好像說錯了，又透露她們學了不少廣東話詞語。跟着華莎就用廣東話說：「大家快啲拎起熒光棒」，頌樂又接着說：「準備好未，跟住表演下一個舞台」，跟着她們一口氣唱出串燒歌《Um Oh Ah Yeah》、《Freakin Shoes》、《NEWYORK》及《Dingga》。

（即時娛樂）