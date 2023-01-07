楊卓娜確診新冠病毒 家中隔離缺席明晚無綫台慶頒獎禮 (22:37)

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》明晚（8日）舉行，楊卓娜憑《童時愛上你》入圍角逐「最佳女配角」。不過，正在拍攝新劇《奪命提示》的她，昨天在社交網透露確診新冠病毒，目前正在家中隔離休養，換言之將無緣現身頒獎禮。

她昨天說︰「陽咗啦！畀你哋講中咗，你哋開心啦！（講笑咋）噚晚突然喉嚨似有刀割，痛到耳仔同頸都痛埋，今日直情無埋聲（想報仇嘅人可以搵我嘈交啦）即刻食連花清瘟，今日狂飲鹹竹蜂，甘草，花旗參， 飲落都幾舒服，甘甘哋！有紓緩喉嚨痛，消炎開聲的作用！有需要的朋友可以在中藥舖買！大家都加油，保重﹗#終於失守 #抗戰到底 #楊氏宿舍」今日，楊卓娜在社交網分享她吃白粥、青菜、鹹蛋的照片，留言︰「明明係『一線』女星，一夜之間，淪為『二線』女星。『二線』女星嘅伙食同待遇就係咁樣！已經連續吃咗7日......如果......如果......如果......我想食......」

楊卓娜其實早在1月4日已稱身體不適，她當日已有發冷、頭痛、喉嚨痛、咳嗽及全身肌肉痛的症狀。她當時說自己沒「中招」，亦看了醫生，以為只是感冒，收工回家後獲丈夫為她翻熱晚餐吃。楊卓娜翌日如常開工，並帶齊劇本、麵包和暖水。她當日說︰「帶齊三寶返工。依然係陰性，多謝保佑，不過噚晚半夜真係發燒，即刻食兩粒小菊花素，加張被，出咗成晚汗，起身已經冇晒肌肉痠痛，頭痛問題，成身輕晒，只係剩番咳嗽和鼻水！多謝大家關心，我會撐住，因為日日都不容有失，你哋都多多保重。」當時有網民指楊卓娜快測多日也是一線，應該只是重感冒，但也有網民說︰「我有朋友感冒咗幾日先Check到陽，你真係要小心啲。」

（即時娛樂）