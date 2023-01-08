北川景子擔正月九劇 吉高由里子孖北村匠海 譜催淚聽障姊弟戀 (15:52)

由高橋一生、橋爪功主演的奇幻家庭日劇《6秒間的軌跡～花火師・望月星太郎的憂鬱》，亦於1月14日首播。（大會提供）

由吉高由里子和北村匠海主演的純愛日劇《星降的夜晚》，譜出一段超越言語的浪漫姊弟戀曲。（大會提供）

2022年日劇強勢回歸，從《勿說是推理》、《六本木Class》到年末的《silent》，均在亞洲各地掀起煲劇熱潮！踏入2023年1月，繼續掀日劇潮，當中「日劇女王」北川景子擔正的月九劇《女神的教室～法學青春白皮書～》、愛情音樂喜劇《逆轉交響樂團》、奇幻家庭日劇《6秒間的軌跡～花火師・望月星太郎的憂鬱》、日系純愛劇集《星降的夜晚》，以及載譽歸來的《第一刑事部的烏鴉 特別篇》，將於本月起在「黃Viu煲劇平台」陸續上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

《女神的教室～法學青春白皮書～》（1月9日首播）

由北川景子和山田裕貴主演的冬季月九日劇《女神的教室～法學青春白皮書～》以法學院為背景，講述任職法官的柊木雫（北川景子飾），被派到法科大學院擔任教師，除了向學生傳授教科書裡的理論，還要帶領他們了解「人」的故事；她將和法科大學院的天才怪人教師藍井仁（山田裕貴飾）組成凹凸組合，引領各懷心事的學生，尋找法律界的理想狀態。

「日劇女王」北川景子誕女後積極復出，今季更暌違多年亮相月九檔期，引發不少哄動；該劇亦雲集不少當時得令的演藝新貴，包括憑狂人角色殺出一片天的山田裕貴、「新世紀美少女」南沙良，以及近年備受看好的高橋文哉！年僅21歲的他，自2021年起無間斷接拍劇集，不少觀眾更發現每季日劇都有他的身影。

《逆轉交響樂團》（1月11日首播）

由門脇麥、田中圭主演的愛情音樂喜劇《逆轉交響樂團》，講述曾囊括多個大獎、受邀和知名交響樂團共同演出的「天才小提琴少女」谷岡初音（門脇麥飾），在10年前因為某些原因，從此不再登台，並以市政廳職員的身分平靜過活。另一邊廂，活躍於德國的音樂怪人常葉朝陽（田中圭飾）被市長父親強迫回國，重整潦倒的管弦樂團——兒玉交響樂團；初音亦在朝陽的糾纏下答應加入，兩人決定在重重難關中，展開音樂界大反擊！

去年門脇麥客串《勿說是推理》和《為親愛的我致上殺意》，短短數集戲分令觀眾留下深刻印象，演技備受肯定！出道12年、首度主演黃金檔日劇的她，將於《逆》飾演天才少女，對此她坦言一度感到不安，不過經過長時間的小提琴練習後，相信能為大家送上滿滿的能量。

《6秒間的軌跡～花火師・望月星太郎的憂鬱》（1月14日首播）

由高橋一生、橋爪功主演的奇幻家庭日劇《6秒間的軌跡～花火師・望月星太郎的憂鬱》，以一家祖傳煙火店為舞台，講述第四代煙火師望月航（橋爪功飾）離世後，兒子星太郎（高橋一生飾）陷入困境；數月後，已故的航突然重回人間，帶來了不可思議的人鬼溫情故事。

除了主打「日劇男神」高橋一生和「老戲骨」橋爪功的實力派演技外，《6秒間的軌跡》亦將呈現「煙火師」的幕後秘辛，讓觀眾了解日本職人的專注和堅持；此外，人氣女星本田翼將以星太郎徒弟「水森光」一角亮相。

《第一刑事部的烏鴉 特別篇》（1月14日首播）

承接電視劇的結尾，《第一刑事部的烏鴉 特別篇》在熊本開場，時間為入間道雄（竹野內豐飾）調任1年後，正為派系鬥爭充當和事佬的青年諏訪遙人（高橋優斗飾）被毆打致昏迷，疑犯內田亘（嘉島陸）承認犯案，案件似乎將以緩刑告終。可是在警方審訊期間，內田卻全面否認指控；道雄也在進一步調查後，發現了可疑之處，因而啟動權限展開調查。

由竹野內豐、黑木華主演的2021年春季日劇《第一刑事部的烏鴉》收視理想，電視台隨即宣布開拍電影版，並加入兩大型男齋藤工及向井理，分飾人權律師和史上最年輕的防衛大臣，令陣容更有睇頭！《第一刑事部的烏鴉》電影版將於1月13日在日本上映，時長2小時的特別篇將與電影內容相呼應，開展全新故事！

《星降的夜晚》（1月17日首播）

由吉高由里子和北村匠海主演的純愛日劇《星降的夜晚》講述內心壓抑、習慣孤獨生活的35歲婦產科醫生雪宮鈴（吉高由里子飾）和感情豐富、患有聽障的25歲遺物整理師柊一星（北村匠海飾）在一個露營地相遇後，柊對鈴一見鍾情，鈴冰冷的心也在相處間被逐漸融化，兩個個性截然不同的人將互相影響，譜出一段超越言語的浪漫姊弟戀曲。

上季人氣日劇《silent》在一片劇海中殺出重圍，引領純愛日劇重回大眾視線；《星降的夜晚》再度集結愛情、聽障等元素，並融入姊弟戀題材，令人好奇面對「生」的雪宮鈴和面對「死」的柊一星，如何克服年齡差距共譜戀曲。

（即時娛樂）