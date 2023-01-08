鄭嘉穎爆陳凱琳第3胎佗得辛苦 雙腿水腫兼抽筋 笑囝囝做「蛋散王」 (17:28)

快將再為人父的鄭嘉穎，今天（8日）出席旅遊品牌旗艦店開幕禮。談及新年願望時，嘉穎笑指在家稱呼兩個兒子及準備出世的BB做3件「蛋散王」，希望他們聽教聽話、身體健康。

嘉穎受訪時表示太太陳凱琳（Grace）今胎陀得比前兩胎辛苦，雙腿出現水腫和抽筋的情况，他說：「你知Grace的腳比較幼，水腫時是腫到連腳眼都看不見，我有幫她按摩，但作為女仔一定會不開心，我唯有安慰她說很快會過去的。至於如何獎勵太太，生完就知。」

問到見到太太如此辛苦，是否生完這胎就「收爐」，嘉穎未有封後門：「我們一向順其自然，全部順著感覺走。」追問太太此胎性別和孕期時，嘉穎大賣關子，他說：「大家很快會知。（太太臨生B前去旅行獎勵對方？）她現在已不能上飛機了。」

隨著香港與內地通關，可有內地工作接洽？嘉穎表示一直有內地工作跟他接洽，不過現時永遠屋企第一位，不想與小朋友的關係疏離，他說：「有得必有失，即使我之前在香港拍《星空下的仁醫》，收工後返到屋企小朋友都睡覺，雖然見到他們，但沒相處時間，試過返到屋企兩個兒子不太睬我，叫他們都只是望一眼，可想而知我心碎感覺。除非是劇本或角色很值得，這世都不再遇到，我就去。」他又表示採取開放政策，跟任何一家電視台合作也無所謂，最重要都是劇本和角色。

談到「鐵馬兄弟」馬國明與女友湯宣布訂婚，嘉穎恭喜對方，並笑說：「啱喇，咁大個仔是時候，他都就快入『五』，入『五』好結婚了。我都跟他說有仔趁早生，始終我們的戰鬥力每日下降，小朋友的戰鬥力每日提升。」

談到唐詩詠感情生活暫未有著落？嘉穎表示最緊要找到適合自己，可會為對方介紹對象？他笑說：「我認識的好多已婚，到了我這個年紀未結婚都有問題啦，有些可能不想結婚，所以不要害人，這些事千萬不要夾硬來，遇到適合先結，不要為結而結。」

（即時娛樂）