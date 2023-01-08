台慶頒獎禮2022｜馬國明揭向靚湯求婚經過 怨伍仲衡做壞規矩 (20:05)

馬國明（馬明）有份角逐台慶頒獎禮視帝，日前宣布向女友湯洛雯（靚湯）求婚成功的馬明，今晚（8日）成為焦點。問到婚禮何時舉行，馬明說：「未知喎，適當時候公布。（靚湯搞？）都係佢構思較多，大部分男士都係睇女仔鍾意點搞，最緊要佢開心，我都係配合佢。」

談到鄭嘉穎叫馬明有仔趁嫩生？他聞言笑說：「好呀好呀好呀，你叫佢覆下啲WhatsApp啦，佢從來都唔覆我嘅﹗」

問他如何娶得美人歸？馬明只說：「留番少少秘密，唔係好似伍仲衡咁，佢做壞規矩，唱歌唔特別，但佢作埋曲填埋詞，啲男仔點超越佢呢？好彩我畀佢先（求婚），我哋二人靜靜哋，冇話好多人。（靚湯收貨？）收貨嘅，我哋簡單啲，因為我哋怕醜，唔想太張揚。（有沒有忍不住喊？）我冇，佢開心囉。（是否神秘驚喜？）都唔係，上年都話Plan今年，所以今年即刻宣布。」馬明笑言今晚有很多人恭喜他呢﹗

馬明舊愛胡定欣今晚亦出席頒獎禮，馬明做完訪問後，站在身後的定欣也即時恭喜他，不過定欣就婉拒合照。定欣表示今晚的打扮由視帝大熱的陳山聰挑選，她說：「我諗我去咁多年頒獎禮，都係長裙一套落嘅，今年Party Feeling多啲，要支持陳山聰，祝佢馬到功成，着呢條裙賀佢得獎，有畀佢揀過，佢係我服裝指導。我好鍾意呢條裙，沿途聽到嘩嘩聲好開心。（跟陳曉華差不多款式？）我一陣望下。」

（即時娛樂）