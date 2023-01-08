台慶頒獎禮2022｜蔣家旻大熱膺最佳女配角 陳山聰陳曉華胡定欣奪最佳衣著 (20:48)

《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚（8日）舉行，余安安和葉童負責頒發「最佳女配角」，結果由蔣家旻憑《美麗戰場》「反骨琪」一角，揮低羅毓儀﹑劉穎鏇﹑姚子羚和郭柏妍，首次獲此獎。蔣家旻說：「好多人覺得我行得比人哋慢，但我喺訓練班出嚟，真係望住好多師兄師姐一步一腳印咁樣行出自己成就，佢哋令我明白到堅持嘅可貴，如果冇過往經歷，唔會一次又一次超越自己，我會繼續帶住演戲熱誠做好我自己。」

至於最佳衣著男﹑女藝人，則分別由陳山聰﹑陳曉華和胡定欣奪得，湊巧陳曉華和胡定欣所穿的裙子款式相近。

（即時娛樂）