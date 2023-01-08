台慶頒獎禮2022｜曾勵珍獲頒「萬千光輝演藝大獎」 盼TVB更有影響力 (23:00)

《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚（8日）舉行，「萬千光輝演藝大獎」由曾志偉負責頒發，志偉坦言頒這個獎有點緊張：「今日宣讀呢個獎，呢個人犀利，佢德高望重﹑地位超然﹑有霸氣，大家對佢肅然起敬，但我閱讀佢歷史，佢入行超過50年，第一份工竟然係電台DJ，後來電視興起，佢做過PA，又做過幕前，之後就任幕後，可以專心啲一心一意做好PA工作，之後成為導演﹑監製，監製過萬劇集，對幕後好嚴謹，佢係做好劇集﹑對得住行業﹑對得住觀眾，大部分處境劇，尤其係喜劇。」

之後曾志偉負責頒獎給曾勵珍（珍姐），珍姐感到驚訝，亦忍不住喜極而泣，全場觀眾起立拍掌致敬，她說：「曾志偉你點解要呃我，開會時話頒畀另一個人，其實真係好開心，過去40幾年，TVB畀咗好好平台我，令好享受我嘅工作，每日返嚟見到我同事，我係好開心，多謝我嘅團隊，我嘅製作及創作團隊，好多超過3﹑40年一齊打拼，只要我哋齊心，TVB係沒打不贏嘅仗。

仲有感謝幕前優秀演員，好多都係由訓練班一步一步上嚟，大家繼續努力，其實工作幾十年，我好想多謝我爸爸媽媽，自細教我心正，呢幾十年依隨呢個心態做嘢，心正好緊要，心正則路寛﹑我哋公司發展好好，由兩個台到五個台，希望公司台前幕後我哋攜手齊心，令公司業務發展更強大同優秀同埋更有影響力。」

（即時娛樂）