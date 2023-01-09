台慶頒獎禮2022｜陳山聰用行動報答支持者 江美儀感激林敏驄成就她得獎 (00:46)

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》圓滿結束，各獎項塵埃落定，陳山聰、江美儀分別憑《金宵大廈2》及《下流上車族》成為出爐視帝視后。

兩人頒獎禮後到後台受訪。山聰坦言以為是林敏驄得獎，因此上台領獎時，腦海一片空白，心情緊張，來不及反應。他說︰「係呢10年嚟，每一位幫助過我嘅朋友、監製、所有之前畀好多信心我嘅人，呢一個獎，我覺得係話畀佢哋聽，幫我係幫得啱同正確。正如我台上所講，我係步向成功，仲未成功，仍需努力，今後一定要拍更多更好嘅劇集，演得更加好，報答每一位支持我嘅人﹗」

山聰表示太太Apple要陪伴兒子，因此在家中看直播。他說︰「我要多謝佢（Apple），多謝佢畀咗一個咁幸福嘅家庭我，等我可以無後顧之憂，努力拼搏﹗（攞埋『最佳衣著獎』係咪可以繼續買衫？）唔使啦，攞咗呢兩個大獎，以後要慳慳哋，好好哋栽培我個仔。我好感恩，希望日後可以用呢個獎去話畀自己聽，要更加努力﹗」

江美儀坦言沒想過會得獎，一心以為不是鮑起靜就是陳煒，不會有自己份，始終陳煒是無綫「親生女」。談到被林敏驄取笑是「烏雞」，她笑言不會嬲。被問到會否為林敏驄失落視帝而遺憾，江美儀說︰「佢好似話唔要呢個獎嘛﹗我都要多謝佢，如果唔係《下流上車族》搵到佢演，就唔係呢個效果。佢成就咗呢件事﹗我都要多謝劇中其他演員成就我攞呢個『最佳女主角』，唔係一個人功勞，我都要多謝佢哋﹗」至於會否原班人馬開新劇，江美儀稱未知道。

（即時娛樂）