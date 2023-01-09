張敬軒染疫康復後復工 自爆曾發高燒兼有腦霧 6月補場演唱會擬加場 (17:48)

張敬軒於疫情下3次開騷均遇上阻滯，早前的跨年騷《張敬軒REVISIT演唱會》因他確診而被迫叫停，令他深感抱歉，幸開騷前已有兩手準備，身體復原後公布在今年6月舉行補場，他坦言和大部分曾確診者一樣有少少手尾，他原本打算寫一篇長文交代，但腦霧仍未走。

軒仔表示確診後曾試過有一日發高燒達40度，血氧量試過低至94至96，曾一度想入院，但燒完突然好像沒事，病徵話走就走，完全無喉嚨痛，主要是流鼻水及乏力，過程持續了8日，復原後才有咳。

軒仔表示由於防疫措施放寬，今次開騷比起上一次，大家的意識和心態上都放鬆，他說：「上次31位舞蹈員全部戴口罩跳，今次冇，上次甚少行近觀眾，今次有收粉絲禮物，冇諗過係點樣感染到。」

軒仔指疫情令他十分疲累，令他更懂得珍惜，因不知道下次幾時再開騷，他說：「我咁大個仔都未試過好似羽生結弦咁，完騷有人掟公仔上台畀我，亦見到好多年紀好細嘅粉絲，山長水遠嚟到送公仔畀給我，我有個原則，無論獎座或人哋送嘅禮物，覺得留低係唔應該，又做唔出放喺在個台度，遲啲叫工作人員攞，送嗰個都唔開心，買假公仔都唔少錢，咪去攞囉，阿媽見到當晚即刻打嚟鬧我。」

軒仔稱確診當晚徹夜難眠，覺得好麻煩，他說：「過去3年開過3次演唱會，3次都係咁，好多前輩因確診都要取消開騷，覺得係疫情畀我哋試煉，無論準備得幾好，都要睇個天嘅安排，好多時要睇下行得幾遠，就盡量行。」

軒仔表示延至6月才補場原因，是要遷就舞蹈員、樂隊及場地檔期，亦因韓國女團BLACK PINK來港開騷，租用部分設備，他說：「仲有5場，如無意外會加場，不過會選擇將原定開騷前綵排日子用嚟加場，因粉絲好緊張，話好憎尾場，而加場會有新歌單及歌衫，上次開騷煞停之後再開番，口碑好咗，場數更多咗一倍，原本2023年冇開騷打算、所以我會覺得塞翁失馬、焉知非福。

選擇6月開騷另一原因，係諮詢過呼吸系統專科醫生朋友，意見係去到夏天病毒冇咁嚴重，我嘅觀眾唔可以因疫情原因再換飛，覺得咁樣太掃興，好想同今次受影響觀眾講聲對唔住，希望歌迷會見諒，我會再睇緊自己多啲。」

（即時娛樂）