黃妍頒獎禮喜獲3獎 Mini Live變小慶功 親自下廚慰勞同事 (20:27)

黃妍（Cath）為宣傳新歌《心的全部》，舉辦了《Room in our Hearts》活動，讓粉絲透過行動感受歌詞的深意，日前Cath現身會場舉行Mini Live，宣布於3月舉行個人音樂會。

Cath說：「今次呢個活動係我將一幅心型拼圖分成378塊，然後隨CD Single附送其中一塊，再請大家拎返嚟會場，合力砌返一幅完整嘅圖，另外亦有小木板畀大家分享最深刻嘅畫面。其實每個人嘅心都唔係完整，幅拼圖我都預咗砌唔番，唔會係一個完整嘅心，但過程就係要大家肯掏出僅餘嘅嗰一塊小Puzzle，件事好殘忍，但製成品都聚咗好多人嘅力量，係一件好感動嘅事，同時亦令大家可以身體力行感受歌曲意思：人點樣去搵返自己內心堅持嘅信念，邁步向前。」

展期去到尾聲，Cath現身舉行Mini Live，唱出5首作品，亦是連串頒獎禮後的小慶功，因為Cath分別贏得了「Yahoo搜尋人氣大獎2022本地唱作女歌手」、「新城勁爆頒獎禮2022勁爆唱作人」及「2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮女歌手銅獎」，在新一年首度與粉絲會面，只見大家都很興奮，有粉絲更高呼恭賀Cath獲獎。

快將踏入兔年，但Cath未有任何放假大計，反而要為公司團拜預備封利市，她在頒獎禮獲佳績，可會封大利市給同事？Cath笑言會識做。

新年期間Cath不會計劃出外旅遊，待音樂會完成後才會起行。農曆新年假她已計劃為同事下廚煮幾味，她說：「同事已Mark期要我去Camping當慶祝活動，但大家都話因為第二日我要影相要瘦唔好食嘢，跟住仲叫我負責煮飯，我話好啦，跟住大家就開始點菜了！不過都開心嘅，去Camp好似變咗我哋一個傳統，我就係廚娘負責煮嘢食，大家聚埋一齊玩，係好好玩嘅一件事呢！」

（即時娛樂）