《頭腦共助》收視佳 「和鉉CP」亦敵亦友 鄭容和演毒舌專家勁刻薄 (20:07)

由韓星鄭容和和車太鉉合演的韓劇《頭腦共助》，已於「黃Viu煲劇平台」上架。上周首播便拿下同時段節目收視冠軍。劇中腦科專家申河路（鄭容和飾）和資深刑警琴明世（車太鉉飾）因誤會結合，從此勢成水火，不過「和鉉CP」亦敵亦友的關係，意外吸納不少粉絲，車太鉉笑言有望再度衝擊年末頒獎禮的CP獎項！

必睇位一：瘋狂科學家鄭容和 使詐取人腦

個性自戀古怪的韓國最強腦科學家申河路，為了取得連環殺手的大腦作為研究，不惜花上巨額賄賂獄警、使出心理戰術誘導犯人自殺，最後更偽造器官捐贈同意書，以便快速摘除殺人犯的大腦，了解反社會人格的腦部運作。

集毒舌刻薄、脾氣暴躁、沉迷自我於一身的申河路，既是天才也是瘋子，劇中他取出大腦時的瘋狂表情，獲不少觀眾大讚有戲，鄭容和坦言被申河路這個角色迷倒：「我被從未嘗試過的角色所吸引，剛接到劇本時，台詞的量不是開玩笑，這是我最擔心的部分，但我覺得『申河路』是我很想嘗試的角色，加上聽說車太鉉前輩也會演出，令我更有信心，所以我選擇了這部作品。」

必睇位二：車太鉉犧牲「色相」 慘被剃成凹字頭

善良刑警琴明世（車太鉉飾）加入專門解決大腦疾病引發犯罪的「神經科學組」，此時著名音樂人金在源突然在舞台暴斃，其妻子竟當場承認殺人！為了找出真相，明世在薛組長（郭善英飾）的建議下，尋求河路的幫助。然而明世拜訪河路時，卻陰差陽錯被誤當屍體開腦，頭髮也因此被剃了一塊成凹字形。

憑輕鬆小品奠定「喜劇一哥」地位的車太鉉，透露久未演出喜劇：「我演過很多角色，但我已經很久沒有出演喜劇了，《頭腦共助》的劇本很有意思，我認為我可以輕鬆地演好；另外，鄭容和的角色也很新鮮，基本上這部作品全靠他了，他肩負著最困難的部分。」

必睇位三：深入淺出解釋腦科學

慘被剃頭的明世氣憤難平，他在酒後向記者友人爆料申河路為了摘除人腦而偽造文書，導致對方被研究所炒魷魚；後來河路自願加入「神經科學組」擔任專家顧問，但是他的目標並非伸張正義，而是想借破案挽回形象，並向明世報復，2人雖互看對方不順眼，但因此成為拍檔；河路也在審訊期間發現死者妻子患有記憶障礙的大腦疾病，所以才在他人暗示下，誤以為自己弒夫，而經理人才是真正兇手！劇中申河路不時以簡單易明的手法解釋腦科疾病，讓觀眾能夠輕鬆理解劇情，從而產生投入感。

（即時娛樂）