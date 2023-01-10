肥媽一家31口四代同堂 大家庭支柱要幫補學費兼供保險 (23:20)

肥媽（Maria Cordero）於農曆新年期間1月27、28日（正月初六、七）在紅館舉行《面對面》演唱會，邀請老中青的歌手擔任嘉賓，包括最近《中年好聲音》的參賽者，給他們機會登上紅館舞台。肥媽在《中年好聲音》擔任評審，節目中她說自己的經歷，又真情流露，被參加者的故事感動。她稱每個參賽者也有他們背後的故事，能勇敢踏出一步，是她最欣賞的。

肥媽接受《明報》專訪，分享她的家庭樂。問她家庭成員總共有多少人？肥媽數數手指，借多一對手給她都數唔晒。她有6子女，只有46歲孻仔未婚，已婚子女的另一半（媳婦與女婿）5個，他們也有孩子，現在有17個孫子女，又有2個曾孫，四代同堂共31人。還未計肥媽的兄弟姊妹與家人，姪孫也有好多個，她說過時過節家中通常30多人吃飯。

大家庭的負擔很重，雖然子女成家立室並且在外國落地生根發展事業，有會計師、麻醉科醫生與牙醫等，她還是不放心，要經濟支援。她說：「仔女都話唔需要我幫手，但佢哋兩公婆要供樓又要一家人生活費。孫兒的學費與課外活動開支就由我呢個老嘢補貼，有個孫同我講：『阿嫲，我想讀醫，但爸爸話要讀7年時間兼學費貴。』我同孫講:『讀啦！』我就負責幫補學費，我掙的錢就是要照顧我的孫兒。」肥媽說照顧家庭成為她工作的推動力，不覺得辛苦，17個孫與2個曾孫出世，她便為他們買保險，好讓他們18歲時有一筆錢，可以升讀大學或另有發展計劃。這個阿嫲、外婆唔易做！

熒幕上形象親切，在街上很多人會熱情稱呼「肥媽」或「阿媽」，她也開心招呼但也曾遇不禮貌對待，甚至辱罵叫「肥X」 ; 她自有一套處理方法。肥媽的YouTube頻道在短短3年時間有逾20萬訂閱，Facebook的粉絲逾52萬。她的支持者很多但Haters也不少，遇到被攻擊，她也有對策，訪問中肥媽說感受。還有早前她透露炒燶股票輸5000萬身家，也惹來質疑聲音，指她誇張為演唱會造勢，肥媽親自解謎作正面回應。肥媽以年近70不用打Botox自豪，她到蘭桂坊仍惹來狂蜂浪蝶，但提到兩年前過身的第二任丈夫Rick，她仍很情深分享人鬼情未了的故事！

欲知專訪詳情，請留意明天（1月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）