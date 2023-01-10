陳奕迅拍MV拍到流淚 讚蔡思韵做戲自然 自謙演技有進步空間 (13:05)

陳奕迅（Eason）繼《人啊人》之後，推出新歌《盲婚啞嫁》，並邀請了曾經與他合作《短暫的婚姻》女主角蔡思韵拍攝這首新歌MV，新歌有一個長達15分鐘劇場版，由他及蔡思韵、谷祖琳、陳紫萱、吳肇軒等演穿越時空的感人微電影 。

《盲婚啞嫁》歌曲劇場版講述Eason是攝影師，太太去世後，如何走出傷痛破繭重生故事。歌詞內容意思是指人生如戲，劇本前世今生已定，只能順著劇本走下去，人生就好似「盲婚啞嫁」一樣，開始時，大家都不認識大家，莫講夫妻，父母兄弟姐妹，都是出生前一早已幫你揀定人選，當中是喜是悲，控制在於自己這位主角的心態。擁有過、失去過，兜兜轉轉間，有緣又會再重聚。

Eason再與蔡思韵合作，他表示當然開心，發覺蔡思韵長大不少，做戲更自然及有味道，他說：「因為之前合作過，所以冇陌生感覺，覺得幾好呀，今次人人都做得好好，陳紫萱、吳肇軒、谷祖琳，甚至演影相嘅兩位老人家，都演得好好，得我一個演得唔夠好囉。」

MV中Eason又喊又笑，非常投入演出，Eason說：「我估係剪接剪得好。導演好啦。（你對住空牀，流真眼淚？） 係呀，真係流真眼淚，拍攝場地好多人，可能個景Set得好靚，好懷舊，幫到好大忙，喺個景入面，自己走埋一角，諗下如果一個咁開心，咁樂觀伴侶離開自己會點，諗諗下，叫我埋位，眼淚就自然咁流出嚟，不過講演技，我仲有好多嘢要學，有好大進步空間。」

（即時娛樂）