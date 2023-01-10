孖陳安立踩單車遊日本 蘇皓兒曬黑出雀斑 力保美腿 (13:14)

「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）最近聯同好友陳安立為ViuTV綜藝節目《單車踩爆日本》擔任主持，二人憑着一雙腿、兩條車胎走訪日本鳥取與和歌山，帶領觀眾以全新角度欣賞日本景點。

首次拍攝綜藝節目的Chloe表示，向來喜歡運動，難得寓工作於娛樂，未出發先興奮，不過拍攝過程中，她亦遇上不少挑戰，除了體能上考驗，亦要犧牲色相，皆因連日踩單車暴曬，令肌膚變黑，連膊頭亦曬出雀斑。

因疫情關係，蘇皓兒已近3年未有出埠，難得今次到日本拍攝，她興奮說：「第一次參與綜藝節目拍攝，感覺同拍劇好大分別，因為旅遊節目好多嘢都冇得準備，好多事情要即場發揮，好考隨機應變同執生能力。」過往去旅遊，蘇皓兒主要乘搭交通工具，今次拍攝，初嘗單車自駕遊滋味，感覺享受，她說：「踩單車可以慢慢欣賞沿途風景，不過頭兩日踩單車，對我嚟講有啲困難，雖然平時有踩單車，但今次第一次喺公路、山路踩，好考驗體力同膽量，有時候經過隧道，啲大貨車喺身邊，感覺都好刺激。」

為了今次拍攝，蘇皓兒事前接受負重訓練及體能訓練，拍攝過程中，她表示最難忘冒雨踩單車：「旅程中有一日落雨，但嗰日要踩嘅路係落斜，全個行程最大挑戰，又凍又濕，啲雨打埋身幾乎睜唔開眼，好辛苦，有少少受傷，好彩之後雨過天晴，仲見到好靚嘅風景，覺得乜都值得。」

問到今次以單車自駕遊，可有令美腿變粗？蘇皓兒表示：「雖然日日踩單車，但唔覺得對腳粗咗，反而覺得曬黑咗好多，本身帶好多唔同款式嘅衫去換，但最後都長期穿外套，因為曬到膊頭有啲雀斑。」

（即時娛樂）